Das ist Blaswichs Rolle im Bundesliga-Konstrukt von RB Leipzig

Als sich RB-Stammtorhüter Gulacsi verletzte, erhielt Janis Blaswich seine Chance im Tor. Für ihn zählt die Verwirklichung sportlicher und persönlicher Ziele.

Dass er in dieser Spielzeit gegen das klangvolle Real Madrid oder Manchester City in der Champions League auflaufen würde, damit konnte Janis Blaswich wahrlich nicht rechnen. Im Sommer war der 31-Jährige zu RB Leipzig gewechselt, als einer mehrerer Ersatzleute. Zuvor war Blaswich mit Heracles Almelo aus der niederländischen Eredivisie abgestiegen.

Nicht unbedingt eine Empfehlung für Aufgaben auf höchstem Niveau. Doch nach der schweren Knieverletzung von Stammkraft Peter Gulacsi rückte Blaswich plötzlich in den Vordergrund. Und nutzte seine Chance. "Klar ist das für jeden Profifußballer ein Traum. Dass es so schnell geht, das war dann sehr unerwartet."

RB Leipzig wird von vielen immernoch kritisch gesehen

Mit ihm zwischen den Pfosten und Marco Rose, 46, als Nachfolger von Trainer Domenico Tedesco verblasste der schwierige Start in die Spielzeit. RB stabilisierte sich und setzte sich im oberen Tabellendrittel fest. Dort also, wo die Leipziger längst aus dem eigenen Selbstverständnis heraus hingehören. Noch immer wird das Profifußball-Konstrukt, das sich aus den finanziellen Mitteln eines Brauseherstellers speist, zwiespältig gesehen.

Die einen monieren fehlende Vereinsstrukturen, das Unterwandern der 50+1-Regel und den regen Fluss von Spielern zwischen den beteiligten Standorten in Salzburg, Leipzig oder New York. Andere hingegen betonen die Bedeutung eines Fußball-Bundesligisten im sonst diesbezüglich brachliegenden Osten der Republik oder erfreuen sich am technisch-temporeichen Angriffsspiel der Mannschaft.

Blaswich, geboren im nordrhein-westfälischen Willich, ließ sich im Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach zum Profi ausbilden, war zwischenzeitlich an Dynamo Dresden und Hansa Rostock ausgeliehen. Der Torhüter schildert die Sicht eines Spielers, will sich nicht auf eine Debatte über sogenannte "Traditionsklubs" und den Leipziger Ansatz einlassen. Darüber habe er sich vor dem Wechsel keine Gedanken gemacht, meint er. Zweitrangig sei das gewesen. "Ich hatte Bock auf die Kompetenz, auf die Qualität in diesem Verein. Ich musste nicht lange darüber nachdenken, ob ich zu Leipzig gehe. Als ich die Chance bekommen habe, Teil von RB zu sein, war das für mich überragend."

Man kann dazu stehen, wie man möchte. Fakt ist: Leipzig hat sich innerhalb kürzester Zeit in der europäischen Spitze etabliert. Der organisatorische Aufbau, ob nun Mitglieder formal in diesem Konstrukt mitsprechen oder nicht, das tangiert einen Profi kaum. Wenn ein Klub sportliche und finanzielle Möglichkeiten bietet, spielt Vereinsverbundenheit im durchkommerzialisierten Fußball keine Rolle - egal an welchem Standort. Zudem punktet Leipzig als Stadt und Region mit Lebensqualität und Freizeitangeboten. Blaswich und seine Familie genießen das. "Für mich ist das ein wichtiger Punkt, dass ich schnell ankomme und mich wohlfühle. Das ist hier gegeben."

Am Samstag gastiert der FC Augsburg in Leipzig (15.30 Uhr/Sky). Gegen kein anderes Team hat der FCA eine derart schlechte Bundesligabilanz, der einzige Erfolg in 13 Begegnungen glückte im September 2017 vor eigenem Anhang. Im Hinspiel (3:3) dieser Runde schien der FCA einem Sieg nahe, verspielte in der Schlussviertelstunde aber einen 3:0-Vorsprung. In der Vergangenheit lieferten sich nicht nur die Spieler auf dem Rasen hitzige Duelle, vor allem FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und der frühere RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gerieten einige Male verbal aneinander. Mit jedem weiteren Spiel jedoch werden die Aufeinandertreffen weniger erregt geführt, werden alltäglicher, normaler.

Blaswich konzentriert sich auf den sportlichen Wettkampf

Überdies sind mit Mintzlaff, inzwischen in der Red Bull-Geschäftsführung, und dem ehemaligen FCA-Präsidenten Hofmann zwei streitsüchtige Figuren nicht mehr direkt involviert. Die aktive Fanszene der Augsburger, organisiert in der Ulrich Biesinger Tribüne (UBT), weist wie gewohnt vor diesem Duell auf fehlende demokratische Vereinsstrukturen hin und boykottiert die Auswärtsfahrt, der allgemeine Protest in den Kurven der Bundesliga flaut allerdings zusehends ab.

Für Blaswich Randnotizen. Worauf er sich konzentriert, das ist der sportliche Wettkampf. In dieser, aber auch der nächsten Saison. Wie seine Perspektive dann aussieht, ob er Gulacsi dauerhaft verdrängen kann, darüber zerbreche er sich nach eigener Aussage nicht seinen Kopf. Mit Sicherheit würden sein Berater und der Verein miteinander sprechen, meint Blaswich, für ihn zähle aktuell aber nur das Hier und Jetzt. "Was in der nächsten Saison passiert, darüber mache ich mir bisher noch keine Gedanken. Man muss einfach immer wieder seine beste Leistung bringen."