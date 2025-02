Gladbach-Geschäftsführer: „Es ist gut, den Verein im Herzen zu tragen“

Herr Virkus, Sie sind jetzt seit drei Jahren im Amt. Ihre anfängliche Zurückhaltung, was den Job anbelangt, scheint verflogen.

ROLAND VIRKUS: Es ist so, dass ich anfangs einige Dinge etwas unterschätzt habe. Nicht inhaltlich, inhaltlich ähnelt Vieles meiner vorherigen Aufgabe als Sportkoordinator des Klubs. Ich habe in einer Phase Verantwortung übernommen, in der es dem Verein nicht gut ging. Es gab viel Unruhe im Klub, ich wollte helfen, weil ich davon überzeugt bin, dass ich inhaltlich helfen kann. Was ich anfangs unterschätzt habe, ist das permanente öffentliche Interesse, jeden Tag wirst du bewertet. Im Jugendbereich konnte ich Entscheidungen treffen und auch mal einen Fehler machen, ohne dass dieser sofort eine öffentliche Wirkung hatte. Im Profisport ist das grundlegend anders. Jede Entscheidung wird kommentiert, das nimmst du vor allem am Anfang wahr und verlierst dann vielleicht etwas von deiner Sicherheit. Trotzdem darfst du dich nie von der öffentlichen Meinung treiben lassen. Ich habe schnell gelernt, aber die erste Phase des neuen Jobs war hart. Ehrlich. Ich habe gelernt – unter extremen Bedingungen.

„Wenn ich 100 Prozent Roland Virkus sein kann, bin ich am besten“

Gibt es da ein Rezept?

VIRKUS: Das weiß ich nicht. Ich fokussiere mich im ersten Schritt auf die Dinge, die ich kann. Und die ziehe ich durch. Ich wollte nie taktieren, ich wollte immer der sein, der ich auch wirklich bin. Denn wenn ich 100 Prozent Roland Virkus sein kann, bin ich am besten. Aber das muss man sich auch in dieser Branche erarbeiten. Ich finde, im Borussia-Park greifen inzwischen viele Rädchen ineinander. Erst dann kann sich das große Rad auch richtig drehen. Dabei geht es aber weniger um mich, es geht um unseren Trainer, unsere Mannschaft, um die Mitarbeiter rund ums Team. Fußballspielen können die Jungs, aber es geht um Vertrauen in die Mannschaft, um Selbstvertrauen, das ist jetzt da. Und das sieht man.

Hört sich nach einem Plan an. Der Erfolge zeitigt, weil man in Mönchengladbach weiß, dass die Dinge Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.

VIRKUS: Was nichts daran ändert, dass Fußball ein kurzfristiges Geschäft ist. Welches Profil benötigst du, um die Borussia wieder dahin zu bringen, wo sie schon einmal war? Wir brauchten einen Trainer, der mit jungen Spielern umgehen kann, der Mut hat, Entscheidungen zu treffen, ein Trainer, der die Rahmenbedingungen in diesem Verein nicht nur bei der Vertragsunterschrift zu 100 Prozent akzeptiert. Wir brauchen Spieler, die sich identifizieren, die eine positive Arbeitseinstellung haben, die die Arbeitskultur in diesem Klub akzeptieren, die Lernbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Ich erlebe aktuell das erste Jahr, in dem wir mehr gestalten können. In der Vergangenheit mussten wir in erster Linie reparieren.

Wie man hört, verpflichten Sie Spieler auch gerne badend.

VIRKUS: (Lacht) Ist ja gut, das war eine nette Geschichte. Ich habe mit Tim Kleindienst mehrmals gesprochen, aber ich hatte vom Klub noch nicht die Freigabe. Ich war auf Kos, als sich Tim meldete. Um mich herum nur deutsche Urlauber. Ich also mit dem Handy ins Wasser, ich habe mit Tim gesprochen, und er hat registriert, dass wir alles tun, um ihn zu verpflichten. Tim wusste, wir wollen ihn so, wie er ist. Und seine Frau, sie ist Lehrerin, musste aus Baden-Württemberg an den Niederrhein versetzt werden. Auch da haben wir natürlich versucht zu unterstützen. Tim hatte mehrere Angebote, aber er hat sich für uns entschieden. Das war den Sonnenbrand auf jeden Fall wert.

Sie waren Jugendtrainer, dann Direktor im Nachwuchs und nun bei den Profis. Könnte es sein, dass ihr Profil in Zukunft von anderen nachgeahmt werden könnte?

VIRKUS: Ich möchte das nicht für andere beurteilen. Was ich sagen kann: Es ist nie von Nachteil, in der Jugendabteilung eines Klubs gearbeitet zu haben. Es ist gut, den Verein von innen zu kennen und ihn im Herzen zu tragen, das ist für mich kein Spruch. In verschiedenen Abteilungen gearbeitet zu haben, um diese Expertise dann an der Stelle wirksam werden zu lassen, wo sie den größten Mehrwert hat. Meine Erfahrung hilft mir in jedem Fall, bessere Entscheidungen zu treffen.

Können Sie bei aller Kurzfristigkeit des Fußballs ein langfristiges Ziel Ihrer Arbeit formulieren?

VIRKUS: Die Leute sollen wieder Spaß daran haben, die Borussia Fußball spielen zu sehen. Wir wollen in die Nähe der internationalen Plätze, das wirst du nicht immer erreichen, weil andere Vereine andere finanzielle Möglichkeiten haben. Und diese Schere wird größer. Also müssen wir härter arbeiten und bessere Ideen haben.