Neue Folge Viererkette: Ärger beim FCA über sich und den Schiedsrichter

Gegen Ex-Lieblingsgegner Mainz gibt es für den FCA ein bitteres Ende. Schuld an der Niederlage ist aber vor allem der FC Augsburg selbst, meint die „Viererkette“.

Es hätte der zweite Sieg in Folge werden sollen – stattdessen gab es einen herben Dämpfer für die Ambitionen des FC Augsburg. Gegen den FSV Mainz, eigentlich ein erklärter Lieblingsgegner, holte sich der FCA in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Gegentor zum 1:2-Endstand ab. Nach dem Abpfiff ist der Ärger der Augsburger Bank auf Schiedsrichter Sascha Stegemann groß – nach Meinung von Marco Scheinhof und Florian Eisele, die diesmal in der „Viererkette“ über die Partie sprechen, ist damit aber nur die halbe Wahrheit gesagt.

Nach Ansicht von FCA-Trainer Enrico Maaßen habe es insgesamt vier Situationen gegeben, in denen der Schiedsrichter seine Mannschaft benachteiligt sieht. Demnach seien beide Gegentore irregulär gewesen: Beim ersten Treffer habe der Mainzer Onisiwo den Ball mit der Hand mitgenommen, bei der Ecke in der Nachspielzeit sei der Ball irregulärerweise noch gerollt, als er in Richtung des Augsburger Strafraums getreten wurde. Zudem habe es zwei strittige Fouls an Felix Ududokhai gegeben, der im Mainzer Strafraum zu Fall gekommen war.

30 Bilder Das ist der Kader des FC Augsburg für die Saison 2022/23 Foto: FCA

Das Verhalten der FCA-Defensive beim letzten Gegentor war stark ausbaufähig

Nach Ansicht der Viererkette-Reporter treffen einige, aber nicht alle Vorwürfe zu. Viel frappierender als ein rollender Ball bei einem Mainzer Eckball sei etwa das Verhalten der Augsburger Defensive beim Eckball gewesen, der letztlich zu dem Tor führte. Wer aus Sicht unserer Experten die Lichtblicke im FCA-Team waren, warum die Niederlage letztlich in Ordnung war und welche Erkenntnisse das Spiel bezüglich der geplanten Entwicklung der Mannschaft liefert – all das ist in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

