Neue Folge Viererkette: Bitteres beim VfB, Hoffnungsvolles zum Jahresende

Gegen den VfB Stuttgart zeigt der FCA die schlechteste Leistung unter Thorup. Fürs neue Jahr gibt es dennoch vieles, was positiv stimmen kann.

Die prägnanteste Zusammenfassung des FCA-Spiels in Stuttgart lieferte Kapitän Ermedin Demirovic. "In meiner Karriere wurde ich noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern", sagte der beste Torschütze Augsburgs, der beim 0:3 gegen den VfB auch nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Gegen die starken Stuttgarter lieferte der FC Augsburg die wohl schlechteste Leistung der noch jungen Ära unter Jess Thorup ab, blieb in allen Belangen hinter den Erwartungen zurück und hatte Glück, dass es der VfB noch relativ gnädig machte und nach dem dritten Tor darauf verzichtete, nochmals nachzulegen.

In der letzten Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, richten Marco Scheinhof, Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele aber auch den Blick auf das gesamte Jahr des FC Augsburg - und auf das, was Hoffnung für die Rückrunde gibt.

FCA-Trainer Jess Thorup zeigte sich nach Spielende in Stuttgart geschockt

Vielleicht hatte es sein Gutes, dass der FCA zum Jahresende nochmals deutlich aufgezeigt bekam, wo die Probleme des Teams liegen und wo man sich verbessern muss. Trainer Jess Thorup zeigte sich nach Spielende sichtlich enttäuscht: "Ich bin enttäuscht, dass wir kein besseres Spiel gemacht haben, mit mehr Selbstvertrauen." Gegen den Ball habe man noch halbwegs gut gearbeitet, mit dem Ball sah das viel schlechter aus. Und erneut fiel ein Tor nach einer Standardsituation (diesmal wars eine Ecke, die zum 0:1 führte), insgesamt war es der zwölfte Gegentreffer nach einem ruhenden Ball.

Dennoch soll die Enttäuschung in Stuttgart nicht verdecken, dass der FC Augsburg unter Thorup einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Im Kader stehen viele Spieler, deren Potenzial noch bei Weitem nicht ausgeschöpft ist - und Thorup ist mit dem Anspruch angetreten, eben jenes Potenzial herauszukitzeln. Zum Jahresende kürt jedes Mitglied der Viererkette zudem seinen persönlichen Moment des Jahres sowie seine Persönlichkeit des Jahres beim FC Augsburg - einer wurde dabei bei einem Spiel fündig, bei dem der FCA gar nicht direkt dabei war. Mehr dazu in der letzten Ausgabe der Viererkette des Jahres.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.