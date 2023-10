Neue Folge Viererkette: Das Aus von Enrico Maaßen beim FCA und die Folgen

Enrico Maaßen ist als Trainer des FC Augsburg Geschichte. Was sind die Hintergründe und Folgen und wer könnte ihn beerben? Alles dazu gibt es in der Viererkette.

Enrico Maaßen sollte beim FC Augsburg eine Ära prägen, die Mannschaft auf ein neues spielerisches Level heben und noch dazu Talente entwickeln. Das sah zwischenzeitlich gut aus, doch bereits seit längerer Zeit zeigte die Formkurve des FCA deutlich nach unten. Nach dem enttäuschenden 1:2 gegen den SV Darmstadt 98 war die Ablösung des 39-Jährigen erwartet worden. Am späten Montagabend sickerte durch, was der Verein wenig später bestätigte: Die Entscheidung ist gefallen, Maaßen ist nicht mehr FCA-Trainer. Über die Hintergründe, die Folgen und mögliche Nachfolger sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Johannes Graf und Florian Eisele.

Schon das Spiel gegen Darmstadt, das als eine Art Endspiel für den Coach galt, lieferte keine Argumente für eine Weiterbeschäftigung: Nach einem blutleeren Auftritt der Augsburger stand am Ende eine völlig verdiente 1:2-Niederlage. Selbst Sportdirektor Marinko Jurendic gab nach Spielende zu, dass ein Ausgleich nicht verdient gewesen wäre. Maaßen selbst wirkte angefasst und schien zu ahnen, was kommen würde. Nach dem Abpfiff verabschiedete er sich von seinen Spielern, gab jedem Mitarbeiter auf der Bank die Hand. Manch sportliche Entscheidung von Maaßen in diesem Spiel – etwa die defensive Ausrichtung mit Fünferkette – ist für die Viererkette nur schwer nachzuvollziehen gewesen.

Wer wird neuer Trainer des FCA – und warum dauert das so lange?

Nun ist es an Jurendic, zeitnah einen Nachfolger für Maaßen zu finden. Welche Trainer gehandelt werden und welche nicht, ist in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören. Vorerst wird Tobias Strobl, Trainer der U23 des FCA, die Bundesligamannschaft übernehmen und diese wohl auch im Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Donnerstag betreuen. Dass aber noch keine Dauer-Lösung präsentiert wurde, verwundert die Viererkette ein wenig. Denn die Trennung von Maaßen war alles andere als eine Kurzschlusshandlung, der FCA hielt lange an dem Coach fest, der nun mittlerweile den mit Abstand schlechtesten Punkteschnitt aller Augsburger Bundesliga-Trainer hat. Welche Gründe das haben könnte – auch das ist in der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens montags bis 18 Uhr.

