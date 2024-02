Neue Folge Viererkette: Das Beste an Bochum ist der Punkt für den FCA

Erneut liefert der FCA gegen Bochum lange Zeit ein schwaches Spiel ab, das zeigt: Auf Thorup wartet noch viel Arbeit. Was von Neuzugang Pep Biel zu halten ist.

Spiele gegen den VfL Bochum waren für den FC Augsburg in der jüngsten Zeit alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. In Erinnerung sind das bittere 2:2 im Hinspiel der Saison sowie ebenso schmerzhafte 0:1- und 2:3-Pleiten. Die Hoffnung, dass am Samstag mit Jess Thorup alles besser werden würde, bestätigte sich nicht wirklich. Erneut war vom FC Augsburg lange nichts zu sehen. Mit Glück und in letzter Minute kam der FCA durch einen verwandelten Foulelfmeter von Ermedin Demirovic zum späten und verdienten, l etztlich aber auch sehr glücklichen Ausgleich. Am Ende stand ein 1:1 zu Buche. Über das Spiel beim VfL Bochum und die Transferaktivitäten der Augsburger sprechen Robert Götz und Florian Eisele.

Der Auftritt gegen die Bochumer zeigte erneut: Auf Jess Thorup wartet noch viel Arbeit beim FC Augsburg. Denn der Ansatz, speziell gegen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel besser aufzutreten – einer der Hauptansatzpunkte in der Analyse der Vorsaison – ist bislang nicht geglückt. Speziell der blutleere Auftritt der Augsburger in der ersten Halbzeit gibt Rätsel auf. Die bislang äußerst ausbaufähige Bilanz des FCA gegen die Kellerkinder der Liga: Gegen die aktuell letzten fünf Teams der Tabelle gab es in bislang sechs Saisonspielen nur einen Sieg, gegen Mainz 05. Dass gegen Bochum keine neuerliche Pleite hinzukam, ist einerseits auch der Leistungssteigerung der Thorup-Truppe geschuldet – zugleich nahm Bochum Coach Thomas Letsch den späten Ausgleich auch auf seine Kappe. Diesen habe er wegen seiner defensiven Wechsel mitverursacht, sagte er nach Abpfiff: "Ich habe es verbockt."

Transfer am Deadline Day: Pep Biel ist neuer Spieler des FC Augsburg

Einer, von dem sich Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic mehr spielerisches Potenzial erhoffen, bekam in Bochum gleich mal einen Eindruck in den nassforschen Bundesliga-Alltag: Pep Biel, 27 Jahre alter spanischer Offensivmann, wird bis Saisonende von Olympiakos Piräus ausgeliehen, samt einer Kaufoption. FCA-Trainer Jess Thorup hat mit dem Profi erfolgreich beim FC Kopenhagen zusammengearbeitet. In seiner Zeit in der dänischen Hauptstadt kam der Angreifer auf 32 Tore und 28 Vorlagen in 128 Spielen, keine schlechte Quote. Eine andere gute Nachricht fürs Offensivspiel der Augsburger: Ruben Vargas wird dem FCA zumindest bis Sommer erhalten bleiben. Trotz eines unterschriftsreifen Angebots aus Florenz entschied sich der Schweizer dazu, die Rückrunde in Augsburg zu bleiben. Das könnte sich als Gewinngeschäft für beide Seiten erweisen – wenn Vargas mit der Schweiz eine gute EM spielt, dürfte die Ablöse sich entsprechend erhöhen. Das Spiel in Bochum hat überdies gezeigt, dass spielerisch durchaus noch Luft nach oben beim FCA ist.

