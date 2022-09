Neue Folge Viererkette: Der neue Präsident sieht alte FCA-Tugenden

Markus Krapf ist neuer Präsident des FC Augsburg - passend dazu zeigt die Mannschaft in Bremen die bislang beste Saisonleistung. Wie die "Viererkette" ihn sieht.

Was für eine Woche beim FC Augsburg! Nach dem ernüchternden 0:2 in der Vorwoche gegen Hertha und den Pfiffen der Fans gab der Verein unter der Woche bekannt, wer neuer Präsident des Klubs ist: Markus Krapf, ehemaliger Geschäftsführer des Vereins und heutiger Wirt der Fußballkneipe "11er" sowie Journalist des Stadtmagazins "Neue Szene", hat ab sofort das höchste Vereinsamt inne.

Der 50-Jährige betonte, dass er beim FCA alte Tugenden wieder sehen will, und kündigte auch eine kritische Bestandsaufnahme der sportlichen Leitung an: "Da wird Stefan Reuter mir sicherlich einiges erklären können, aber auch müssen", sagte er im Interview mit unserer Redaktion. Der neue Präsident stellte sich bei der Mannschaft bereits in der Kabine vor und dürfte wenig zu meckern gehabt haben angesichts der Leistung der Augsburger in Bremen: Mit der bislang besten Saisonleistung holte das Team einen wichtigen 1:0-Sieg.

Auf eine Gefahr sollte FCA-Präsident Krapf besonders achtgeben

Besonders in der Nachspielzeit der Partie ging es aber besonders hitzig zu: Wie unser Reporter Marco Scheinhof die Szenen nach dem gehaltenen Strafstoß erlebt hat und wie er Gikiewicz nach Abpfiff erlebt hat, schildert er in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette": Florian Eisele sagt, wie er zum neuen Präsidenten Markus Krapf steht (Spoiler: nicht neutral), wie er ihn mit seinen Stärken und Schwächen einschätzt und auf welche Gefahr Krapf nun besonders achtgeben sollte. Das und vieles mehr bekommt ihr in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören - viel Spaß dabei!

