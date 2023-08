Neue Folge Viererkette: Harry Kanes Show gegen den FCA, Felix Uduokhai im Unglück

Gegen den FC Bayern hält der FC Augsburg gut mit – am Ende bringen individuelle Fehler den FCB auf die Siegerstraße. Der Deadline-Day wirft seine Schatten voraus.

Spiele gegen den FC Bayern haben meist etwas von einem Zahnarztbesuch: Man weiß vorher, dass es meistens wehtut, geht deswegen ungern hin und ist folglich froh, wenn der Spuk wieder vorbei ist. So ähnlich dürfte es sich auch beim ersten Auswärtsspiel des FC Augsburg in dieser Saison zugetragen haben, das die Mannschaft von Enrico Maaßen in die Landeshauptstadt führte. Beim 1:3 gegen den FCB machte es der FCA lange gut, war mutig - und lag dann durch Pech und individuelle Fehler mit 0:2 zurück. Letztlich war es die erwartete Show des 100-Millionen-Mannes Harry Kane, der in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel gleich einen Doppelpack schnürte. In der aktuellen Ausgabe der Viererkette sprechen Robert Götz und Florian Eisele über das Spiel und die Schatten, die der Deadline-Day vorauswirft.

In der Partie war der FCA mutig wie immer aufgetreten, hatte die Bayern genervt – und war durch Ermedin Demirovic auch zur ersten großen Chance des Spiels gekommen. Der Augsburger Kapitän, der nach seiner Verletzung immer noch nicht wirklich fit wirkt, verzog aber und setzte den Ball am Tor vorbei. Ob ein fitter Demirovic das besser gemacht hätte? Letztlich war es ein unglücklicher Ball, der an das Schienbein von Felix Uduokhai sprang, der die Führung der Münchner besorgte. Nachdem Niklas Dorsch mit seinem Handspiel einen Elfmeter verursacht hatte, den Kane verwandelte, war das Spiel eigentlich schon durch. Das zweite Kane-Tor und der erste Saisontreffer von Beljo für den FCA waren Zugaben.

Bleibt Berisha beim FC Augsburg? Das entscheidet sich in dieser Woche

Eine finanzielle Zugabe hatte sich der FC Augsburg vor Saisonbeginn von einem möglichen Verkauf von Stürmer Mergim Berisha erhofft. Eigentlich ein Win-Win-Geschäft für beide Seiten: Berisha will weg, der FCA kann das Geld gebrauchen – doch bislang kam kein Transfer zustande. Gegen die Bayern stand der ehemalige U21-Europameister in der Startelf – und brachte eine stark unterdurchschnittliche Leistung zustande. Ob Berisha nun in Augsburg bleibt, wird sich in dieser Woche entscheiden. Am Freitagabend, 1. September, schließt das Transferfenster in der Bundesliga und den europäischen Topligen. Sollte Berisha weiterhin das FCA-Trikot tragen (müssen), sollte er etwaige Motivationsprobleme aus dem Weg räumen, in eigener Sache. Aber Berisha ist nicht die einzige Transfer-Personalie, um die es in Augsburg geht. Auch auf der Neuzugang-Seite könnte sich noch etwas tun, wie die Viererkette berichtet.

Fakt ist: Gegen den VfL Bochum am 2. September wird erstmals die FCA-Mannschaft auf dem Feld stehen, die mindestens bis zur Winterpause auch die sein wird, mit der Augsburg den Klassenerhalt perfekt machen will. Gegen den VfL hat der FCA noch eine Rechnung offen, vergangene Saison setzte es gegen den direkten Konkurrenten zwei jeweils äußerst schmerzhafte Niederlagen. Nun steht für Trainer Maaßen und sein Team die erste richtige Nagelprobe an.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.