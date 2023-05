Neue Folge Viererkette: Ist jetzt der FCA ein Depp?

Lange Zeit schien es, als ob der FC Augsburg sich der Abstiegssorgen entledigt hätte. Nun heißt es zittern – und der Club sendet Grüße.

Ein geflügeltes Wort lautet: Der Club is a Depp. Damit wird der Umstand bezeichnet, dass der 1. FC Nürnberg sich wie kaum ein anderer Verein darauf versteht, scheinbar uneinholbare Vorsprünge und sichere Punktepolster in letzter Sekunde noch zu verspielen. Sicheres Punktepolster? Da war doch auch was beim FC Augsburg in dieser Saison. Auch der schien nach dem 23. Spieltag nahezu sicher gerettet zu sein, hatte nach dem 2:1-Sieg gegen Bremen sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang auf dem Konto.

Der definitive Klassenerhalt schien nur noch Formsache zu sein, tatsächlich gab es mehrere Matchbälle für den FCA – und nun steckt die Mannschaft von Enrico Maaßen vor dem letzten Saisonspiel wieder mitten drin im Abstiegskampf und braucht in Gladbach einen Punkt, um sicher gerettet zu sein. Und wenn nicht? Ist jetzt der FCA ein Depp? Dieser Frage gehen in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Florian Eisele, Robert Götz und Marco Scheinhof nach.

Steht nach Rafal Gikiewicz auch Tomas Koubek vor dem Abschied beim FCA?

Ebenso geht es um die Personalplanung für die kommende (Bundesliga?-)Saison. Vor dem letzten Heimspiel gegen Dortmund hat der FCA ein Quartett um Rafal Gikiewicz, André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl verabschiedet. Im Hintergrund laufen aber längst die Personalplanungen für die neue Spielzeit – und gut möglich scheint es, dass der FC Augsburg gleich zwei neue Torhüter verpflichten muss. Tomas Koubek, der nach dem Ausfall von Gikiewicz starke Leistungen zeigte, scheint das letzte von fünf Vertragsjahren in Augsburg nicht mehr erfüllen und sich stattdessen einen neuen Verein suchen zu wollen. Warum das für den FCA gut ist, wer wohl der neue Mann im Kasten ist, auf welchen Spieler sich der FC Augsburg wohl schon freuen darf und welch zweischneidige Erinnerungen Augsburg an das Gladbacher Stadion hat, gibt es in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen in der Regel spätestens bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch