Neue Folge Viererkette: Jess, we can? Warum Thorup der Richtige sein kann

Der Däne Jess Thorup soll den FCA wieder auf Kurs bringen. Der 53-Jährige bringt wichtige Qualitäten mit. Wie unsere Reporter den Coach erlebt haben.

Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer - und mit dem Namen dürften die meisten Fans erstmal wenig bis nichts anfangen können: Jess Thorup. Das wird sich bald ändern – spätestens dann, wenn der 53-jährige Däne den FCA bei seinem ersten Spiel betreuen wird. Am Sonntagabend um 17.30 Uhr steht das Debüt beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim an. Welchen Eindruck Thorup bei seiner ersten Pressekonferenz in Augsburg gemacht hat, warum er vielleicht der Richtige sein könnte und welche besondere Konstellation es nach der Verpflichtung gibt – darüber sprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette".

Auch wenn Thorup bisher keine Erfahrung in der Bundesliga hat und sich seine einzige Deutschland-Erfahrung auf ein zweijähriges Engagement als Spieler beim KFC Uerdingen (1996-1998) begrenzt, bringt der ehemalige Mittelstürmer vieles mit, was beim FC Augsburg in der derzeitigen Situation gefragt ist. Thorup, der seit November 2008 als Cheftrainer arbeitet, blickt auf die Erfahrung von 447 Partien als Trainer zurück, war für die dänische U21 und U20 ebenso verantwortlich wie für Esbjerg, den FC Midtjylland, Gent, Genk und den FC Kopenhagen. In seiner Vita stehen zwei Meistertitel in Dänemark, ein Pokalsieg. Zudem gilt Thorup als großer Talentförderer, brachte in Kopenhagen etwa Jonas Wind (heute VfL Wolfsburg) und Rasmus Hojlund, der heute bei Manchester United unter Vertrag steht und einen Marktwert von 65 Millionen Euro hat, heraus.

Augsburgs Niklas Dorsch während des Spiels. Foto: Jan Woitas, dpa

Mit Niklas Dorsch verbindet Jess Thorup eine gemeinsame Vergangenheit

Wohlgemerkt: Das ist alles keine Garantie dafür, dass es beim FCA mit Thorup sofort funktioniert. Wenn der Däne es aber schafft, die zuletzt unter ihrer Qualität spielenden Profis wie Arne Maier, Felix Uduokhai oder Niklas Dorsch wieder auf Kurs zu bringen, wäre schon viel gewonnen. Thorup selbst wollte auf der Pressekonferenz keine einzelnen Spieler herauspicken, sagte aber auch auf Deutsch: "Ich glaube daran, dass ich das Beste aus jedem Spieler herausholen kann." Eine besondere Beziehung hat der Däne aber zu Niklas Dorsch: Den ehemaligen U21-Nationalspieler holte er 2020 nach Gent – und hatte nicht lange Zeit, mit dem Mittelfeldspieler zu arbeiten. Gerade einmal zwei Spiele beziehungsweise 54 Minuten arbeiteten die beiden zusammen. Diesmal dürfte es eine längere Zusammenarbeit werden – und auch eine fruchtbare für beide?

Auf Heidenheimer Seite wartete jedenfalls noch ein anderer Ex-Spieler Thorups, der auch 2020 nach Gent gekommen war: Tim Kleindienst. Der Stürmer zählt heute zum Stammpersonal des FCH, wurde vergangene Saison Torschützenkönig in der Zweiten Liga. Es wird also ein Spiel mit besonderen Vorzeichen werden, wenn am Sonntag in Heidenheim angepfiffen wird. Wie unsere Reporter Thorup persönlich erlebt haben, wie sie die Arbeit von Sportdirektor Marinko Jurendic einschätzen und warum das Heidenheimer Stadion für Thorup vielleicht ungewohnt sein dürfte, gibt es in der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Lesen Sie dazu auch

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens montags bis 18 Uhr.