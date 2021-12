Neue Folge "Viererkette": Keine Geschenke unter dem FCA-Christbaum

Das torlose Remis in Fürth sorgt für einen enttäuschenden Jahresabschluss - und die komplette Viererkette blickt auf das Jahr 2021 zurück.

Die drei Punkte gegen den Tabellenletzten Fürth waren beim FC Augsburg fest eingeplant - am Ende reichte es gegen ein harmloses Schlusslicht nur zu einem torlosen Unentschieden. Das Fußballjahr 2021 endet für den FCA damit zwar gerade so nicht auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz. Bleibt die Frage, wie es nun aus Augsburger Sicht zu bewerten ist. Dieser Frage gehen in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, alle vier Mitglieder nach: Johannes Graf, Marco Scheinhof, Robert Götz und Florian Eisele.

Dabei geht es nicht nur um das ernüchternde 0:0 in Franken, sondern um eine allgemeine Bilanz des Jahres. Dieses hatte es in sich: Im Frühjahr folgte die Trennung von Heiko Herrlich nach teilweise desaströsen Darbietungen und der umzitterte Klassenerhalt unter Markus Weinzierl. Nun, nach der Hälfte der aktuellen Saison, steht der FCA erneut im Tabellenkeller.

Die Viererkette kürt ihre "FCA-Momente des Jahres"

Dabei ist die tabellarische Situation nach Meinung der Viererkette um einiges angespannter als zum selben Zeitraum der Vorsaison. Das liegt zum einen daran, dass der FCA weniger Punkte hat als vor einem Jahr, genauso knifflig könnte sich aber der Umstand erweisen dass die Abstände im Keller so eng sind wie selten. Der Vorletzte Bielfeld ist - auf einem direkten Abstiegsplatz - gerade mal zwei Punkte unter dem FCA platziert.

Außerdem küren die vier Mitglieder der Viererkette den aktuellen Song zur Rubrik "Wenn dieses Spiel ein Song wäre" (Spoiler: kein Weihnachtslied) und sagen, welcher Moment ihr jeweiliger FCA-Moment dieses Jahres ist. Auch das muss nicht unbedingt etwas mit dem Geschehen auf dem Rasen zu tun haben. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.