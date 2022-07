Sonderfolge der Viererkette: Der FC Augsburg am Wilden Kaiser

In Österreich bereitet sich der FCA auf die neue Saison vor. Unser Reporter berichtet vom neuen Stürmer, dem ersten Streit und einer besonderen Herausforderung.

Ein Wilder Kaiser soll beim FC Augsburg für die nötigen Grundlagen für die neue Saison sorgen. Damit ist aber kein Neuzugang, sondern der Name der Tiroler Gebirgsregion gemeint, in der der FCA das Trainingslager bezogen hat. Für unsere Redaktion vor Ort ist FCA-Reporter Marco Scheinhof – und in einer Sonderausgabe unseres FCA-Podcasts berichtet er von seinen Eindrücken vor Ort.

Zu besprechen gibt es einiges: Der FCA hat mit Ermedin Demirovic einen neuen Stürmer verpflichtet, der sich schon mit selbstbewussten Tönen eingeführt hat. Trotz nur zweier Saisontore in der vergangenen Spielzeit scheint es dem 24-Jährigen nicht an Selbstbewusstsein zu fehlen – das muss ja mal nichts Schlechtes sein. Dass der Angreifer auch schon die erste öffentliche Meinungsverschiedenheit mit einem FCA-Mitspieler hatte, wie Scheinhof am Rande einer Trainingseinheit beobachtete, zeigt: Demirovic scheint auch keine Probleme damit haben, anzuecken.

Die neue taktische Ausrichtung des FCA zeichnet sich immer mehr ab

Ansonsten zeichnet sich beim FC Augsburg immer mehr die Vorstellung davon ab, wie der neue Trainer Enrico Maaßen Fußball spielen lassen will - die taktische Ausrichtung scheint festzustehen, auch der eine oder andere Stammplatz scheint schon vergeben zu sein. Ein Spieler, der beim FCA lange wegen Verletzungen fehlte, scheint es dem neuen Coach zudem besonders angetan zu haben und könnte sich zu einem Gewinner der Vorbereitung aufschwingen.

Zudem steht für unseren Reporter eine ganz besondere Herausforderung auf dem Plan, die etwas mit den Schusskünsten der FCA-Stürmer zu tun hat. Um welche es sich handelt, welche Jugendspieler bisher überzeugen konnten und wie der Abgang von Michael Gregoritsch bei unseren Reportern bewertet wird, ist in der neuen Ausgabe unserer Viererkette zu hören. Viel Spaß dabei!

