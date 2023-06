Sonderfolge mit Markus Krapf: So plant der FCA-Präsident die neue Saison

Der Präsident des FC Augsburg sagt, wie sich der Verein in der neuen Saison aufstellt: Was er vom neuen Sportdirektor Mirko Jurendic erwartet und wie er Sportgeschäftsführer Reuter sieht.

Die Viererkette meldet sich aus der Sommerpause zurück – und hat einen prominenten Gast an Bord: Markus Krapf, Präsident des FC Augsburg, steht im FCA-Podcast unserer Redaktion Rede und Antwort. Und zu besprechen gibt es einiges. Im Gespräch mit Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele beschreibt Krapf, wie der das Ende der vergangenen Saison erlebt hat, wie er den neuen Sportdirektor Marinko Jurendic einschätzt und was in der kommenden Saison besser laufen soll.

Das Saisonende hat auch den Verantwortlichen des FCA Nerven gekostet und war unbefriedigend wie Krapf zugibt: Dass man auch in der kommenden Saison noch ein Bundesligist ist – dazu habe der FC Augsburg im Saisonfinale wenig bis gar nichts beigetragen und war auf die Schützenhilfe der anderen Teams angewiesen. Im Detail dürfte Krapf damit die Leistung der TSG Hoffenheim meinen, die gegen den VfB Stuttgart ein Remis erreichte.

Der FCA-Präsident zu Gast in der Viererkette: Markus Krapf mit den AZ-Redakteuren Johannes Graf, Robert Götz, Marco Scheinhof und Florian Eisele (von links). Foto: Manuel Andre

Bei der internen Saisonanalyse ging es laut Krapf kontrovers zu

Dass es in der kommenden Saison besser wird – daran arbeiten gerade alle Beteiligten beim FCA mit Hochdruck. So habe es eine Fehleranalyse mit Cheftrainer Enrico Maaßen und dessen Assistenten Sebastian Block gegeben, in der die Analyse der Formschwäche der Mannschaft zum Ende hin mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen im Mittelpunkt gestanden habe. Aber auch Krapf selbst habe mit den beiden Geschäftsführern Michael Ströll und Stefan Reuter die Saison analysiert – und dabei sei es durchaus kontrovers geworden.

Ein wesentliches Argument dafür, warum es in der neuen Spielzeit besser werden soll, ist für Krapf die Installation des neuen Sportdirektors Marinko Jurendic. Der 45-jährige Schweizer mit kroatischen Wurzeln wurde vom FC Zürich losgeeist und soll beim FC Augsburg Stefan Reuter in sportlichen Belangen entlasten. Stichwort Reuter: Der wird künftig nicht mehr auf der Bank sitzen, Jurendic wird seinen Platz einnehmen. Künftig soll es auf der Bank des FCA allgemein etwas weniger intensiv zugehen – Krapf bekräftigte, dass ihm das in der vergangenen Saison mitunter etwas zu viel Aufgeregtheit war.

Was der FCA-Präsident zur Bilanz des ersten Bundesligajahrs von Trainer Enrico Maaßen, zum Kaderumbau der Bundesligamannschaft und den möglichen Abgängen von Ricardo Pepi und Mergim Berisha sagt, der zuletzt viel kritisierten Jugendarbeit des FCA und dem Verhältnis zu seinem Vorgänger Klaus Hofmann – all das ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

