FCA-Spielernoten: Höhen und Tiefen im Bundesliga-Duell gegen Bayern München

FC Augsburg

Wer beim 2:3 gegen Bayern überzeugte – und was dem FCA noch fehlte

Viele Spieler des FC Augsburg zeigen gegen den FC Bayern wechselhafte Leistungen mit partiellen Schwächen, aber auch starken Momenten. Überragend war aber der Kampfgeist – und bei Mert Kömür noch mehr.
Von Robert Götz
    • |
    • |
    • |
    Am Ende zeigten sich Mert Kömür (links) und Jeffrey Gouweleeuw nach dem 2:3 gegen den FC Bayern München tief enttäuscht.
    Am Ende zeigten sich Mert Kömür (links) und Jeffrey Gouweleeuw nach dem 2:3 gegen den FC Bayern München tief enttäuscht. Foto: Harry Langer, dpa

    Finn Dahmen Es gab Momente in diesem Spiel, da konnte man nicht glauben, dass Dahmen für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden ist. Wie bei seinem Katastrophenpass nach wenigen Minuten oder dem verunglückten langen Anspiel auf Chrislain Matsima, das dem 0:3 vorausging, bei dem er dann auch noch unglücklich aussah. Aber dann gab es sogar mehr Momente, die verdeutlichten, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn nominiert hat. Wie bei den fast ein halbes Dutzend Großchancen, die er vereitelt hat. Wenn Dahmen es gelingt, seine Schwachstellen abzustellen, dann könnte es etwas mit der Nationalmannschaft werden. Aber nur dann. Note 3,0

