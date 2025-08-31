Wer beim 2:3 gegen Bayern überzeugte – und was dem FCA noch fehlte

Finn Dahmen Es gab Momente in diesem Spiel, da konnte man nicht glauben, dass Dahmen für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden ist. Wie bei seinem Katastrophenpass nach wenigen Minuten oder dem verunglückten langen Anspiel auf Chrislain Matsima, das dem 0:3 vorausging, bei dem er dann auch noch unglücklich aussah. Aber dann gab es sogar mehr Momente, die verdeutlichten, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn nominiert hat. Wie bei den fast ein halbes Dutzend Großchancen, die er vereitelt hat. Wenn Dahmen es gelingt, seine Schwachstellen abzustellen, dann könnte es etwas mit der Nationalmannschaft werden. Aber nur dann. Note 3,0
