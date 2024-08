FCA-Testspiel am Samstag: Augsburg im Duell mit Ex-Premier-League-Meister

Die heiße Phase der Saisonvorbereitung hat begonnen. Während die Kaderplanung längst nicht abgeschlossen ist, steht an diesem Samstag das erste Highlight vor Beginn der Spielzeit 2024/2025 an: Nach der Rückkehr vom Trainingslager in Südafrika bestreitet der FC Augsburg am 3. August ein Testspiel gegen Leicester City, das in Kempten im Allgäu ausgetragen wird.

FCA gegen Leicester: Harter Prüfstein im Testspielkalender

Die „Foxes“, ein früherer Premier-League-Champion (2016), kehren nach einem zwischenzeitlichen Abstieg kommende Saison in die höchste englische Liga zurück. Für den FCA ist die Partie, deren Anpfiff um 15.30 Uhr erfolgt, ein bedeutender Prüfstein für die kommende Saison, welche für das Team von Trainer Jess Thorup mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Viktoria Berlin (18. August) beginnt.

Die Augsburger Fans können sich im Illerstadion, der Heimspielstätte des FC Kempten, auf ein spannendes Duell gegen eine traditionsreiche englische Mannschaft freuen. Der Testkick etwa 100 Kilometer südwestlich von Augsburg bietet beiden Teams die Gelegenheit, Form, Taktik und Zusammenspiel für die neue Spielzeit zu erproben. Weit anreisen muss auch der Vorbereitungsgegner der Augsburger nicht: Leicester City, trainiert von Steve Cooper, bereitet sich auf die britische Elite-Liga in Weiler im Allgäu vor.

FC Augsburg gegen Leicester City in Kempten: Infos zur Anreise

Aufgrund des erwarteten hohen Besucherandrangs für den FCA-Test wird dringend empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Für Bewohner der umliegenden Gebiete ist es ratsam, den Bus zu nutzen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Das Illerstadion kann vom Hauptbahnhof Kempten relativ bequem erreicht werden: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man zur zentralen Umsteigestelle (ZUM) und von dort aus ist man in etwa 10 Minuten zu Fuß beim Stadion. Wer die komplette Strecke zu Fuß bewältigen möchte, benötigt den Angaben zufolge etwa 30 Minuten. Vom Ostbahnhof ist das Stadion zu Fuß etwa 15 Minuten entfernt.

Wer sich dennoch mit der Anreise per Auto befasst: Es gibt verschiedene Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet von Kempten, eine Zufahrt über den Illerdamm zum Illerstadion ist am Wochenende jedoch nicht möglich. Der Parkplatz am Königsplatz ist aufgrund der Aufbauarbeiten für die Allgäuer Festwoche bereits gesperrt und steht nicht zur Verfügung. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Testspiel Augsburg - Leicester: Rahmenprogramm, Tickets

Der Einlass ins Stadion wird laut Informationen des FC Augsburg um 13 Uhr geöffnet. Für FCA-Fans und andere Interessierte errichtet der Bundesligist im Vorfeld der Partie einen Eventstand, an dem man sich zum Beispiel beim Fußball-Darts ausprobieren kann. Auch ein Mitgliederstand sowie ein mobiler Fanshop werden vor Ort sein.

Und so sieht es mit Tickets aus: Den Informationen nach öffnet eine Tageskasse, an der es offenbar noch eine begrenzte Anzahl an Eintrittskarten gibt. Die Preise:

Erwachsene 10 Euro (ermäßigt 8 Euro)

Kinder bis einschließlich 14 Jahre 5 Euro

Vorbereitung des FC Augsburg: Weiteres Highlight eine Woche später

In den bisherigen drei Testpartien kassierte der Elftplatzierte der vergangenen Bundesliga-Saison bereits eine Pleite gegen den südafrikanischen Meister. Sieben Tage nach dem Aufeinandertreffen mit Leicester City wartet mit Olympique Marseille ein weiterer Testspiel-Kracher auf den FC Augsburg, in der heimischen WWK ARENA. Der Testspielkalender für die Saison 2024/2025: