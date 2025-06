FCA-Trainer Markus Feulner ist zufrieden, sieht aber noch viel Potenzial nach oben

FC Deisenhofen – FC Augsburg II 0:1

Nach fünf Trainingseinheiten war der neue Trainer der U23 des FC Augsburg, Markus Feulner, mit 1:0 (1:0)-Sieg beim klassentieferen Bayernligisten FC Deisenhofen nicht unzufrieden. „. Wir haben viele Spieler, die noch A-Junioren spielen könnten. Die müssen sich an die Körperlichkeit gewöhnen. Es war in Ordnung, aber wir haben auch noch viel Potenzial nach oben“, erklärte der Ex-Bundesliga-Profi, der vor dieser Saison das Amt von Tobias Strobl (nun SC Verl) übernommen hat. Den Siegtreffer für den Regionalligisten erzielte schon nach 20 Minuten der 17-jährige Österreicher Mauro Hämmerle.

TSV Schwaben – FC Gundelfingen 2:4

Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung musste sich Regionalligist Schwaben Augsburg am Samstagvormittag in Adelsried dem Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen mit 2:4 (0:1) geschlagen geben. Bereits nach vier Minuten brachte Mustafa Fidan die Gäste in Führung. Nach der Pause erhöhten Sebastian Seibold (57.) und erneut Fidan (60.) auf 0:3. Die Augsburger kamen durch Michael Ebeling (67.) und Raffael Fackler-Stamm (91.) zu zwei Treffern, dazwischen traf Maximilian Meier (72.) für Gundelfingen zum 1:4.

TSV Meitingen – TSV Schwaben

Das Spiel beginnt um 16 Uhr

Cosmos Aystetten – Türkspor Augsburg 5:1

Der Einstand von Simon Schröttle als neuer Spielertrainer von Türkspor Augsburg ging daneben: Im ersten Testspiel unter seiner Leitung unterlag der Bayernligist beim Landesligisten SV Aystetten mit 1:5. Die Gastgeber legten mit drei Treffern in der Anfangsviertelstunde (Durainovic, 4.; Burda, 11.; Kempf, 17.) furios los. Zwar verkürzte Ibrahim für Türkspor (20.), doch erneut Kempf (56.) und Ullmann (82