Das plant FCA-Trainer Sandro Wagner für das Trainingslager

Wetterfeste Kleidung muss in den Koffer. Und viele Trainingsshirts, die häufig gewechselt werden können. In Österreich erwarten den FC Augsburg nasses Wetter und damit nicht gerade die besten Bedingungen. Am Samstag reist der Fußball-Bundesligist in sein einwöchiges Trainingslager nach Kollerschlag.

Der Wetterbericht sagt an vielen Tagen Regen voraus. Mal mäßig, mal stärker. Trainer Sandro Wagner wird das egal sein. Für ihn sind die sieben Tage fern von Augsburg eine wichtige Phase in der Vorbereitung. Auch in Kollerschlag, wo die Augsburger im Loxone-Campus wohnen und trainieren werden, wird er seine Mannschaft zweimal täglich auf den Platz bitten. Für viele Akteure eine ungewohnte Intensität, lassen doch die meisten Bundesligatrainer auch in der Vorbereitung nur einmal pro Tag auf dem Rasen üben.

Wagner aber will viele Inhalte vermitteln. Dafür braucht es die Übungseinheiten. Diese plant der neue Coach auch im Trainingslager oftmals nicht öffentlich. Vor allem, wenn es um taktische Feinheiten geht, die nicht sofort jeder Gegner erkennen soll, will Wagner geheim trainieren.

Auch Teambuilding spielt in Österreich eine Rolle

Neben vielem Training wird Wagner mit seinen Kollegen auch am Teambuilding arbeiten. Aber eher nicht mit dem bei solchen Anlässen weitverbreiteten gemeinsamen Rafting oder ähnlichen Wildwasseraktivitäten. Wagner will auch hier neue Wege gehen, um den Teamgeist weiter zu stärken.

Ähnliches schwebt ihm für den Mannschaftsrat vor, den er in der bisherigen Form nicht weiter behalten wird. Er wird die Zuständigkeiten anderweitig aufteilen. Seine Idee hat Wagner der Mannschaft bereits präsentiert, nun geht es darum, die Aufgaben mit Namen zu füllen. Ähnlich sieht es bei der Kapitänsrolle aus, die wohl Jeffrey Gouweleeuw behalten wird. Offiziell ist dies aber noch nicht.

Wagner möchte sich Zeit für solche Entscheidungen nehmen. Er will die Spieler noch besser kennenlernen. Spätestens nach Ende des Trainingslagers aber sollen die wichtigen Rollen allesamt verteilt sein und in der Gruppe kommuniziert werden. Erst dann will er sie öffentlich mitteilen.

Auch auf bestimmten Positionen hat Wagner für sich schon Klarheit gewonnen. Im Tor hat er sich ein Bild der Kontrahenten Finn Dahmen und Nediljko Labrovic gemacht. Er hat eine klare Tendenz, wer Nummer eins wird. Beide Torhüter wissen wohl Bescheid, nun geht es noch darum, die Kollegen zu informieren. Dahmen hatte diese Position in Hälfte zwei der vergangenen Saison und auch überzeugt. Es gibt wohl wenig Grund, etwas zu verändern. Auch auf etlichen anderen Positionen hat Wagner seine Favoriten für die Startelf. Einen Alexis-Claude Maurice etwa wird er nur selten auf die Bank beordern.

Waldläufe um 6.30 Uhr wird es nicht geben

Vor der Abfahrt am Samstagmorgen nach Österreich stehen am Freitag noch zwei Testpartien in Dillingen gegen RW Essen an. Zweimal 90 Minuten warten ab 15 Uhr auf das FCA-Team. Wagner möchte möglichst allen Akteuren viel Spielzeit bieten. Um sich über die volle Spieldauer präsentieren und um Erlerntes aus dem Training umsetzen zu können. Dem Trainer geht es auch darum, mögliche Fehlerquellen zu erkennen. Und woran er im Trainingslager besonders arbeiten muss.

Bei seinem Spielsystem möchte Wagner variabel bleiben. Auch vom jeweiligen Gegner wird abhängen, wie offensiv die Aufstellung ist. Ob mit zwei Stürmern oder nur einem. Oder gar keinem, was zum intensiven Bespielen der Zwischenräume führen würde.

Eines ist bereits jetzt klar – und eine Lehre, die er aus seiner aktiven Karriere gezogen hat. Um 6.30 Uhr wird Wagner seine Spieler nicht zum Waldlauf in Österreich antreten lassen. Anders als Trainer, die er in seiner Spielerkarriere erlebt hat. An Intensität aber wird es im Trainingslager sicherlich nicht fehlen.