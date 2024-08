So plant der FCA mit Uduokhai und Vargas

Eine Frage von Zeit sind die Wechsel von Felix Uduokhai und Ruben Vargas. Beide Spieler hatten gegenüber den Verantwortlichen des FC Augsburg erklärt, den Fußball-Bundesligisten vor der nächsten Saison verlassen zu wollen. In rund zwei Wochen schließt das Transferfenster in Deutschland, bis dahin müssen die Wechsel-Unterlagen offiziell bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingereicht worden sein. Derzeit sind Uduokhai und Vargas, beide 26 Jahre alt, Abgänge auf Abruf. Sie trainieren mit der Mannschaft und halten sich fit, spielen in den Planungen von FCA-Trainer Jess Thorup aber eine untergeordnete Rolle.

