FCA-Trainer Thorup freut sich über „zwei, drei Schritte“

Nach Abpfiff hatten die Spieler und Trainer Jess Thorup mal wieder eine Sonderschicht zu absolvieren. An der Bande des Illerstadions hatten sich die Fans aufgereiht, auf der Jagd nach Autogrammen und Selfies. Geduldig erfüllte etwa Mittelfeldspieler Arne Maier die Wünsche. Zufrieden wirkten an diesem Nachmittag in Kempten sowohl die rund 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer als auch die Protagonisten des FC Augsburg. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Premier-League-Klub Leicester City hatte sich der Fußball-Bundesligist stark verbessert gezeigt. In heimischen Gefilden, das Allgäu ist dem Augsburger dann doch näher als Südafrika, schienen sich die FCA-Profis bedeutend wohler zu fühlen als bei den Tests im WM-Stadion von Mbombela. Diesen Eindruck gewann auch Thorup von seiner Mannschaft. Erstmals war der Däne in dieser Region Schwabens. „Das ist ein schönes Gebiet“, sagte er. „Es freut mich, dass wir auch mal hier spielen konnten.“

