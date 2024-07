FCA vor Verpflichtung eines Torwarttrainers und eines Spielers

Für das Gros der Fußballprofis des FC Augsburg endet noch vor dem Wochenende die Sommerpause. In sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstest werden sie anhand von Daten Auskunft über ihren Fitnesszustand geben, ehe am Montag die erste Trainingseinheit auf dem Rasen nahe der WWK Arena ansteht. Dass Cheftrainer Jess Thorup und Co-Trainer Jacob Friis dabei sein werden, dürfte klar sein. Weitere Posten im Trainerstab des Fußball-Bundesligisten sind noch offen.

FC Augsburg hat vorerst nur einen Torhüter zur Verfügung

Bestätigt ist es bislang nicht, aber nach Informationen unserer Redaktion wird Marco Langner künftig die Position des Torwarttrainers einnehmen. Der gebürtige Würzburger war in dieser Funktion schon beim SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Werder Bremen und dem VfB Stuttgart tätig. Letzte Stationen des 55-Jährigen waren die Würzburger Kickers und Jahn Regensburg. In der vergangenen Saison hatte Langner pausiert. Nun hat er sich dafür entschieden, nach Augsburg zu wechseln. Langner ist bereits in die Planungen für die Vorbereitung und die kommenden Wochen eingebunden. Derzeit soll er sich mit weiteren Mitgliedern des Trainerstabs bei einem gemeinsamen Aufenthalt im Pitztal (Tirol) auf die Saison einstimmen.

Den Vertrag mit Vorgänger Marco Kostmann hatte der FCA auslaufen lassen. Kostmann war vor einem Jahr kurzfristig von Arminia Bielefeld zum FCA gewechselt, nachdem der Favorit auf den Posten kurzfristig abgesagt hatte. Der FCA hatte sich eigentlich mit Matthäus Witt geeinigt, der damals Torwartkoordinator des FC St. Pauli war. Witt sagte jedoch aus „privaten Gründen“ ab. Langner folgt nun auf Kostmann. In der Anfangsphase der Vorbereitung wird der Torwarttrainer allerdings kaum mit seinen künftigen Torhütern zuasammenarbeiten können.

Finn Dahmen, der in der vergangenen Spielzeit als Stammkraft zwischen den Pfosten gestanden hatte, erholt sich noch von einer Sprunggelenksverletzung. Die letzten drei Partien der abgelaufenen Saison hatte der 26-Jährige verpasst, derzeit absolviert er noch ein Reha-Training. Neuzugang Nediljko Labrovic gehörte zum Kader der kroatischen Nationalmannschaft, die in der Gruppenphase der EM ausgeschieden ist. Erst nach seinem Urlaub wird der 24-Jährige zu seinen neuen Teamkollegen stoßen. Nicht mehr im Augsburger Kader finden sich zudem Tomas Koubek, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, sowie Marcel Lubik, der nach Polen zu GKS Tychy verliehen wurde. Somit hat Langner wohl lediglich Daniel Klein, 23, zu betreuen, der in der vergangenen Spielzeit an den SV Sandhausen ausgeliehen war.

Icon Vergrößern Jonas Scheuermann verlässt den FC Augsburg und wird Co-Trainer in der Premier League. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Jonas Scheuermann verlässt den FC Augsburg und wird Co-Trainer in der Premier League. Foto: Klaus Rainer Krieger

Bestätigt hat der FCA inzwischen den Weggang von Co-Trainer Jonas Scheuermann. Er wird mit dem ehemaligen Pauli-Trainer Fabian Hürzeler zum englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion gehen. „Jonas ist ein gutes Beispiel, dass man sich nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer beim FCA sehr gut entwickeln kann“, ließ sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zitieren. „Wir bedanken uns ganz herzlich für das Engagement für unseren FCA und wünschen ihm in England alles Gute und viel Erfolg.“

Scheuermanns Vertrag in Augsburg lief noch bis Ende Juni 2025, im Gespräch ist eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Scheuermann hatte der damalige Nachwuchs-Cheftrainer Manuel Baum 2014 als Techniktrainer ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) gelotst. Als Baum 2017 zum Bundesligatrainer befördert wurde, holte er den 38-Jährigen in seinen Trainerstab. Ende Februar dieses Jahres erwarb der gebürtige Freiburger die Pro-Lizenz des Deutschen Fußball Bundes (DFB). Wer auf Scheuermann folgt und wie die künftige Aufgabenverteilung aussieht, ist bislang nicht kommuniziert worden. Ebenso wenig, ob der FCA weiterhin auf Lars Knudsen als Standardtrainer setzt.

Yusuf Kabadayi kurz vor Wechsel vom FC Bayern München zum FC Augsburg

Nicht nur das Trainerteam wird sich verändern, auch der Spielerkader. So steht der FCA kurz vor der Verpflichtung von Yusuf Kabadayi. Der 20-jährige Offensivspieler des FC Bayern München war in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen. In 24 Partien erzielte er vier Treffer. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Spieler in Kürze die sportmedizinische Untersuchung absolvieren. Sind letzte Details geklärt, wird er beim FC Augsburg seinen Vertrag unterschreiben. Für den U20-Nationalspieler ist eine Ablösesumme von einer knappen Million Euro im Gespräch.

Im Gegenzug könnte Sven Michel den FCA verlassen. Der 33-Jährige war vor einem Jahr von Union Berlin zum FCA gewechselt, kam allerdings nicht über die Rolle eines Ersatzspielers hinaus. Michel könnte zum SC Paderborn zurückkehren, wo er für fünfeinhalb Jahre spielte, ehe er zu Berlin ging. Michels Vertrag in Augsburg läuft bis Ende Juni 2025.