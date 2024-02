FCK - KSC live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga am Samstag

In der 2. Liga trifft am Samstag der 1. FCK auf den KSC. Hier gibt es Infos rund um Termin, Uhrzeit und Anstoß des Spiels sowie eine Bilanz der beiden Teams.

In der 2. Liga steht ein Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern an. Die Rivalität der beiden Klubs hat eine echte Tradition. Über Jahrzehnte hinweg haben die benachbarten Mannschaften regelmäßig gegeneinander gespielt. Das anstehende Südwest-Derby wird nun eines von vielen Spielen sein, in dem der KSC und FCK sich auf dem Spielfeld gegenüber stehen.

Während der 1. FC Kaiserslautern bisher eine turbulente Saison erlebt und bereits den dritten Trainer, Friedhelm Funkel, hervorgebracht hat, baut der Karlsruher SC in den vergangenen Jahren auf Kontinuität. Funkel wird sein Heimdebüt als FCK-Trainer gegen den KSC geben - von 1980 bis 1983 war er bereits als Spieler für Kaiserslautern aktiv. Der 70-Jährige übernahm das Amt von Dimitrios Grammozis, der seinerseits im Dezember Dirk Schuster folgte.

Trainer des Karlsruher SC ist Christian Eichner. Er hat am 19. Februar seit genau vier Jahren sein Amt inne. Vor der Saison waren die Hoffnungen beim KSC auf den Rückkehrer Lars Stindl gerichtet.

Doch wann genau findet das Spiel statt? Hier finden Sie Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Anstoß des Spiels.

FCK vs. KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan des KSC kündigt es an: Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern ist für den 24. Februar 2024 angesetzt. An dem Tag wird sich zeigen, wie gut Christian Eichner und FCK-Trainer Friedhelm Funkel, ihre Teams für die Begegnung vorbereitet haben.

1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC: Infos zur Übertragung live im TV und Stream

Das Derby zwischen KSC und FCK wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt exklusiv die Live-Übertragung der Begegnung. Fans können das Spiel entweder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 oder in der Einzelspielfunktion auf Sky Sport Bundesliga 4 sehen. Es gibt keine Möglichkeit, das Spiel Lautern gegen KSC in einem kostenlosen und legalen Live-Stream zu schauen. Aber Sky-Kunden haben die Möglichkeit, über die Sky Go-App das Spiel in einem Stream zu sehen.

Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung und Termin des Spiels im Überblick:

Spiel: Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern , 23. Spieltag, 2. Liga

gegen , 23. Spieltag, 2. Liga Datum: am 24. Februar 2024

am 24. Februar 2024 Uhrzeit : Anpfiff ab 13.00 Uhr

Anpfiff ab 13.00 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern

in Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Wenn Sie nicht über ein Sky-Abo verfügen, gibt es eine Alternative: Sie haben die Möglichkeit, das Spiel in verschiedenen Karlsruher Bars und Kneipen mit anderen Fußball-Fans zu sehen.

Die Bilanz zwischen Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern

In den letzten Spielen war die Bilanz zwischen den beiden Traditionsvereinen ausgeglichen. Beide Teams gewannen ihre Heimspiele in der vergangenen Saison jeweils mit 2:0. Das Hinspiel im BBBank Wildpark endete im September 2023 mit einem 1:1-Unentschieden. Insgesamt haben der FCK und der KSC in 64 Pflichtspielen gegeneinander gespielt. Dabei gewannen die Karlsruher 15 Mal, 26 Spiele endeten unentschieden, und 23 Mal konnten die Roten Teufel jubeln.