Feldhockey

vor 60 Min.

TSV Schwaben Augsburg: Hockey-Männer bleiben unbesiegt

Plus Der Aufstieg des TSV Schwaben Augsburg in die höchste bayerische Spielklasse stand bereits vor dem letzten Heimspiel fest. Nun erreichten sie ein weiteres Ziel in einer starken Saison.

Von Milan Sako

Ihr erstes Ziel haben die Hockeymänner des TSV Schwaben Augsburg bereits erreicht. Erstmals nach zehn Jahren konnte die Mannschaft von Trainer Florian Mötschel als Meister den Wiederaufstieg von der Verbandsliga I in die Oberliga feiern, und zwar vorzeitig. Damit sind die Augsburger künftig wieder in der höchsten bayerischen Hockeyklasse vertreten.

TSV Schwaben Augsburg steigt in die Oberliga auf

Das Team hatte sich allerdings vor dem letzten Heimspiel gegen den ASV München II ein weiteres Ziel gesetzt: die Saison unbesiegt zu beenden. Die Gäste aus der Landeshauptstadt, die in einer starken Besetzung angereist waren, machten den Gastgebern vor rund 100 Zuschauen an der Sportanlage Süd das Leben schwer. Die Münchner gingen zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber konnten ihre hochkarätigen Chancen lange Zeit nicht nutzen. Schließlich glich Kapitän Simon Jocher nach einem abgefangenen Konter des ASV zum 1:1 aus. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff – Ziel erreicht. Danach begann die Aufstiegsfeier mit Familien und Freunden der Hockeyabteilung. Auch Schwaben-Präsident Hans-Peter Pleitner, früher selbst aktiver Hockeyspieler, zählte zu den Gratulanten.

