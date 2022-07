Offiziell: Fenerbahce Istanbul und Özil lösen Vertrag auf

Fenerbahce Istanbul und Mesut Özil gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der türkische Verein mitteilt, wurde der Vertrag aufgelöst.

Mesut Özil muss sich einen neuen Klub suchen. Der Vertrag sei einvernehmlich aufgelöst worden, teilte Fenerbahce Istanbul in einer knappen Mitteilung mit. Bei dem türkischen Topverein hatte der 33-Jährige im Januar 2021 bis Sommer 2024 unterschrieben, im März war er suspendiert worden.

Bereits Anfang dieser Woche hatten türkische Medien von der bevorstehenden Trennung berichtet. Özil wurde in diesem Zuge mit Fenerbahce-Ligakonkurrent Medipol Basaksehir in Verbindung gebracht.

Basaksehir gab den Gerüchten Aufwind: Kurz nach der Mitteilung Fenerbahces teilte Basaksehir den Song "Sprenge deine Fesseln" des Sängers Tarkan auf Twitter und verlinkte Özil in dem Tweet.

Der Weltmeister von 2014, der auch in den letzten Monaten bei seiner vorigen Station FC Arsenal zum Zuschauen verdammt war, hatte zuletzt trotz der Suspendierung berichtet, er wolle seinen Vertrag in Istanbul erfüllen.

Özil-Abschied von Fenerbahce: Laut Berater ist Karriere im eSport möglich

Der Grund der Suspendierung war nicht öffentlich gemacht worden. Im November hatte Vereinspräsident Ali Koc beklagt, der 92-malige deutsche Nationalspieler müsse sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren und seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseite legen.

Immer wieder gab es Gerüchte, der gebürtige Gelsenkirchener würde seine Profifußballer-Karriere zugunsten einer Laufbahn im eSport vernachlässigen. "Er wird mehr in den eSport gehen, selbst spielen und vielleicht ein eSportler werden", hatte Özils Berater Erkut Söğüt dem englischen Telegraph mit Blick auf die Zeit nach seinem Karriereende gesagt. Weiter erklärte er, sein Schützling sei "wirklich gut in Fortnite und es würde mich nicht überraschen, wenn er an einem Wettbewerb teilnimmt".

Mit "M10 eSports" hat Özil auch schon ein eigenes eSport-Team gegründet. Für Fenerbahce absolvierte der ehemalige DFB-Nationalspieler 37 Pflichtspiele und erzielte dabei neun Tore. (mit dpa)