Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen: EL-Übertragung live im TV und Stream

Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen treffen in der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben finden Sie hier.

Am 6. und letzten Spieltag der Gruppenphase spielt Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen. Die deutsche Mannschaft kann das Spiel entspannt angehen, da sie mit 13 Punkten die Tabelle von Gruppe G anführt - somit ist die Teilnahme an der Finalrunde bereits sicher, egal wie das Spiel gegen die ungarische Mannschaft ausgeht. Neben Bayer Leverkusen ist auch Eintracht Frankfurt als zweite deutsche Mannschaft in der Europa League vertreten.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Partie Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen - vor allem zur Übertragung der Europa League. Außerdem finden Sie einen Liveticker und eine Bilanz zu beiden Vereinen.

Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen in der Europa League 21/22: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Bayer Leverkusen ist am 9. Dezember 2021 in Budapest zu Gast. Ferencvaros Budapest hat demnach einen Heimvorteil. Angestoßen wird die Partie um 21 Uhr.

Video: SID

Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen nicht im Free-TV: Übertragung live im TV und Online-Stream

Das Spiel zwischen Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Partie wird nur im kostenpflichtigen Stream bei RTL+ übertragen. Hier finden Sie die wichtigsten Eckpunkte zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Ferencvaros Budapest vs. Bayer Leverkusen , Gruppenphase der Europa League 2021/22

Ferencvaros vs. , der 2021/22 Datum: Donnerstag, 9. Dezember 2021

Donnerstag, 9. Dezember 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Groupama Aréna, Budapest

Groupama Aréna, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung - alle Infos in Echtzeit

In unserem Datencenter finden Sie alle wichtigen Infos zur Europa League 2021/22 finden Sie zudem in unserem Datencenter. Es werden Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte zeitnah angezeigt. Außerdem sehen Sie, welche Termine als nächstes anstehen.

Lesen Sie dazu auch

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo laufen die Spiele der Saison 21/22 im TV und Stream?

RTL hat sich sowohl die Rechte an der Europa League, als auch die Rechte an der Conference League bis 2024 gesichert. Bis zu acht Spiele der Europa League werden je Spieltag bei RTL+ zu sehen sein. Jeweils wird auch im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro überragen. Am 6. und letzten Spieltag wird jedoch das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Ferencvaros Budapest nicht im Free-TV gezeigt. Das Spiel können Sie sich im Stream bei RTL+ ansehen. Hier für benötigen Sie aber eine Premium-Mitgliedschaft, die 4,99 Euro im Monat kostet. Nach Angaben des Anbieters ist das Angebot monatlich kündbar.

Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen: Bilanz und Infos

Beide Vereine trafen in der Gruppenphase der Europa League bereits zusammen. Die Partie endete mit einem 2:1 Sieg für Bayer Leverkusen. Derzeit liegt die deutsche Mannschaft mit 13 Punkten auf dem ersten Platz der Gruppe G. Die ungarische Mannschaft Ferencvaros Budapest liegt mit null Punkten auf dem letzten Platz. Leverkusen kann also entspannt in die Partie gehen, denn die Teilnahme an den Finalrunden ist der Mannschaft sicher. Hier sehen Sie noch eine Übersicht der Pokalgewinne der einzelnen Mannschaften:

Leverkusen

Titel: 1 DFB-Pokal, 1 UEFA-Cup

Internationale Spiele: 101 Champions League , 117 Europa League , 6 EC-Pokalsieger

Ferencváros Budapest