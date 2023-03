Ferencvaros - Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Infos

Im Achtelfinale der Europa League treffen heute Ferencvaros Budapest und Bayer 04 Leverkusen aufeinander. Hier gibt es alle Infos zu Datum, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Das erste Hinspiel des Achtelfinales der Europa League 2022/23 haben Ferencvaros Budapest und Bayer 04 Leverkusen bereits am 09. März 2023 bestritten. Diese Partie ging 2:0 für die Mannschaft aus Deutschland aus. Jetzt müssen beide Vereine aber nochmal gegeneinander ran, denn das Rückspiel des Achtelfinales wartet.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel stattfindet und wie Sie es verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Datum, Uhrzeit und Übertragung der Partie zwischen Ferencvaros und Leverkusen live im Free-TV sowie im Stream für Sie.

Ferencvaros Budapest vs. Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale der Europa League 2022/23: Datum und Uhrzeit - wann ist Anstoß der Partie?

Angesetzt ist das Spiel zwischen Ferencvaros und Leverkusen für den heutigen Donnerstag, den 16. März 2023. Anstoß ist um 21 Uhr.

Budapest - Leverkusen im Achtelfinale der Europa League 22/23: Übertragung live im TV und im Stream - läuft das Spiel auch im Free-TV?

Wie ist die Übertragung der UEFA Europa League 2022/23 geregelt? Für die Europa League und die Conference League 22/23 hat der Sender RTL sich 2022/2023 die Übertragungsrechte gesichert. Einzelne Spiele werden auch im Free-TV gezeigt - den Großteil der Partien im Spieplan der Europa League 2022/2023 gibt es allerdings nur im Live-Stream bei RTL+ zu sehen. Dafür benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement.

Hier sind alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinales zwischen Ferencvaros Budapest und Bayer 04 Leverkusen in der Europa League 2022/2023 im Überblick:

Spiel: Ferencvaros Budapest - Bayer 04 Leverkusen , Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Europa League 2022/2023

Ferencvaros - , Rückspiel im Achtelfinale der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 16. März 2023

Donnerstag, 16. März 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Puskás Aréna Park, Budapest , Ungarn

Puskás Aréna Park, , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Aufstellung und Ergebnisse im Live-Ticker zu Ferencvaros Budapest gegen Bayer 04 Leverkusen im Achtelfinale der EL

Sie möchten über das Spiel Ferencvaros Budapest gegen Bayer 04 Leverkusen im Achtefinale der Europa League informiert bleiben, können oder wollen das Geschehen aber nicht im Live-Stream verfolgen? Wir haben eine passende Alternative für Sie: unseren Live-Ticker. Hier bekommen Sie alle Informationen zu Aufstellung und Spielverlauf und verpassen kein Tor, keine Karte und keine Auswechselung. Es lassen sich auch mehrere Partien gleichzeitig verfolgen.

Die bisherige Bilanz von Ferencvaros gegen Bayer 04 Leverkusen

Laut fussballdaten.de sind die Vereine Ferencvaros Budapest und Bayer 04 Leverkusen bereits drei Mal aufeinander getroffen:

Datum Runde Ferencvaros Budapest Bayer 04 Leverkusen 16.09.2021 Europa League Gruppenphase 1 2 09.12.2021 Europa League Gruppenphase 1 0 09.03.2023 Europa League Achtefinale (Hinspiel) 0 2

Zwei Mal konnte also bisher Leverkusen den Sieg davon tragen, einmal die Mannschaft aus Budapest. Auch die letzte Partie am 09. März 2023 ging zu Gunsten der Leverkusener aus. Mit zwei Toren Vorsprung im Gepäck hat das deutsche Team am Donnerstag gute Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale.