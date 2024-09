Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Champions League geht in eine neue Runde. Für die Saison 2024/25 wurde der europäische Spitzenwettbewerb umfassend reformiert. Anstelle der bisherigen 32 Mannschaften nehmen nun 36 Teams an der Gruppenphase teil. Die zusätzlichen vier Startplätze wurden ebenfalls nach einem neuen Konzept aufgeteilt.

Ein Platz ging an den Tabellendritten der fünftbesten Liga Europas gemäß dem UEFA-Koeffizienten. Für die französische Ligue 1 bedeutet dies, dass sie drei feste Teilnehmer an der Champions League stellt, statt wie bisher zwei. Ein weiterer Platz wurde an einen Meister einer weniger stark bewerteten Liga vergeben. Außerdem konnten ab der Saison 2024/25 fünf Titelträger an der Champions League-Qualifikation teilnehmen, statt wie bisher vier. Dies führte dazu, dass mindestens 15 der 36 Teams Titelträger ihrer Liga sind.

Die verbleibenden zwei Plätze erhielten die Verbände, deren Klubs in der Saison 23/24 in den europäischen Wettbewerben die besten Leistungen gezeigt haben. Diese Plätze gingen an die bestplatzierten Teams in den jeweiligen Ligen, die sich noch nicht qualifiziert hatten. Die Anzahl der Teilnehmer an der Europa League und der Conference League in diesen Ligen bleibt unverändert.

Bayer Leverkusen ist in der neuen Champions League-Saison ebenfalls mit von der Partie. Der aktuelle Deutsche Meister ist am 1. Spieltag zu Gast beim niederländischen Gegner Feyenoord Rotterdam. Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos, die Sie rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung wissen müssen.

Rotterdam gegen Leverkusen in der Champions League 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Champions League-Saison ist am Dienstag, dem 17. September 2024, in die erste Runde gestartet. Am Donnerstag wird es für die Leverkusener Mannschaft unter Trainer Xabi Alonso ernst. Das Spiel zwischen Feyenoord Rotterdam und Bayer Leverkusen ist laut CL-Spielplan für den 19. September 2024 angesetzt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr im De Kuip-Stadion in Rotterdam.

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte für die Übertragung der Champions League 2024/25 wurden erneut zwischen den Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN aufgeteilt. Im Free-TV werden bis auf das Finale am 31. Mai 2025 keine Spiele ausgestrahlt. DAZN übernimmt den Großteil der CL-Begegnungen exklusiv. Amazon Prime Video hat sich hingegen die Übertragungsrechte für jeweils ein Dienstagsspiel pro Spieltag gesichert.

Um das Spiel zwischen Rotterdam und Leverkusen in voller Länge live zu verfolgen, ist ein DAZN-Abonnement erforderlich. Die kostengünstigste Option liegt bei mindestens 34,99 Euro pro Monat. Hier haben wir die Details zur Übertragung der Partie zwischen Rotterdam und Leverkusen für Sie zusammengefasst:

Spiel: Feyenoord Rotterdam vs. Bayer Leverkusen, Ligaphase der Champions League 24/25, 1. Spieltag

Datum: 19. September 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: De Kuip-Stadion, Rotterdam, Niederlande

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Nur zweimal sind sich Feyenoord Rotterdam und Bayer Leverkusen bislang auf dem Rasen begegnet. Laut fussballdaten.de liegen die beiden Spiele auch schon weit in der Vergangenheit zurück, genauer gesagt im Jahr 1987. Damals sind Rotterdam und Leverkusen im Achtelfinale der Europa League beim Hin- und Rückspiel aufeinandergetroffen. Im ersten von den zwei Spielen trennten sich die beiden Teams mit 2:2 unentschieden. In der Rückrunde konnte sich Bayer Leverkusen mit einem 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam durchsetzen.