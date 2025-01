Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Noch im Januar findet bereits der 7. Spieltag der UEFA Champions League 2024/2025 statt. In dieser Saison wurde von 32 auf 36 Teams erweitert. Statt der bisherigen Gruppeneinteilung treten alle Mannschaften in einer Gesamttabelle an. Jedes Team bestreitet acht Spiele. Vier davon werden zu Hause, die restlichen Spiele auswärts ausgetragen.

Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das CL-Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 kämpfen in K.o.-Play-offs um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze. Anschließend geht es wie gewohnt im K.o.-Format weiter. Das neue System soll mehr Teams die Teilnahme ermöglichen und die Champions League abwechslungsreicher gestalten.

Eine Runde weiter möchten auch die beiden Vereine Feyenoord Rotterdam und Bayern München kommen. Für den FC Bayern wäre ein Sieg gegen den niederländischen Gegner Rotterdam wichtig, um entscheidende Punkte für die direkte Qualifikation in das Achtelfinale zu sichern. Nach dem 6. Spieltag stehen die Münchener mit insgesamt zwölf Punkten auf dem 10. Platz. Für Feyenoord Rotterdam geht es vordergründig um die Teilnahme bei den Play-offs. Die Mannschaft unter Trainer Brian Priske konnte sich nach sechs Spieltagen mit zehn Punkten den 18. Platz in der Tabelle sichern.

Wann findet die CL-Begegnung zwischen Feyenoord Rotterdam und Bayern München statt? Wo läuft das Spiel im TV und Stream? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung.

Rotterdam gegen Bayern München in der Champions League 24/25: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut offiziellem Spielplan der Champions League 2024/25 empfängt Feyenoord Rotterdam am Mittwoch, dem 22. Januar 2025, den FC Bayern München. Anstoß ist um 21 Uhr im De Kuip, auch bekannt als Stadion Feijenoord in Rotterdam.

Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions-League-Spiele in der Saison 2024/25 bleibt unverändert. Amazon Prime Video und DAZN teilen sich erneut die Übertragungsrechte in Deutschland. Zuschauer ohne kostenpflichtige Abonnements kommen lediglich am 31. Mai 2025 in den Genuss eines Spiels im Free-TV, wenn das Finale live ausgestrahlt wird.

DAZN zeigt am 22. Januar 2025 alle Begegnungen exklusiv. Dazu gehört auch die Partie zwischen Rotterdam und dem FC Bayern. Wer das Spiel in voller Länge verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Der günstigste Tarif kostet dabei mindestens 34,99 Euro pro Monat. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Übertragungsdetails:

Spiel: Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München, Ligaphase der Champions League 24/25, 7. Spieltag

Datum: Mittwoch, 22. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: De Kuip, Rotterdam, Niederlande

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Feyenoord Rotterdam vs. Bayern München in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut den Informationen von fussballdaten.de sind Rotterdam und Bayern München in der Vergangenheit gerade mal in zwei Spielen aufeinandergetroffen. Die erste Partie fand am 10. Oktober 2001 in der Gruppenphase der Champions League statt. Das zweite Spiel folgte knapp zwei Wochen später, ebenfalls in der CL-Gruppenphase. In der ersten Begegnung trennten sich Feyenoord Rotterdam und der FC Bayern München mit einem 2:2-Unentschieden. Im zweiten Aufeinandertreffen konnte sich der FCB dann aber mit einem 3:1-Sieg gegen Rotterdam durchsetzen.