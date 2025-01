Ludwigsburg macht Viertelfinale im FIBA Europe Cup klar

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben vorzeitig das Playoff-Ticket im FIBA Europe Cup gelöst. Der Basketball-Bundesligist blieb auch im vierten Zwischenrundenspiel ungeschlagen. Durch das 92:84 (45:40) beim polnischen Vertreter Anwil Włocławek sind die Schwaben nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe N zu verdrängen und können für das Viertelfinale planen.

Die Ludwigsburger taten sich von Beginn an gegen die unter Druck stehenden Hausherren schwer. Aus einem 0:6 und 2:7-Fehlstart machten sie allerdings schnell ein 11:7. Danach verpassten es die Schwaben aber, sich abzusetzen. Vor allem in der Offensive hatten sie gegen körperlich starke Polen öfter das Nachsehen.

Ludwigsburg dreht im Schlussviertel auf

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Ludwigsburg legte zwar immer wieder vor, konnten aber nicht davonziehen. Grund dafür war der fehlende Rhythmus in der Offensive. Einzig der 39 Jahre alte Yorman Polas Bartolo, der insgesamt 24 Punkte erzielte, war kaum zu stellen und nur durch Foulspiele zu stoppen.

Der Bundesligist agierte zunehmend passiver, sodass Anwil vor dem Schlussviertel mit fünf Punkten führte. Besonders die Quote der Gastgeber von der Dreiwurflinie war exzellent. Ludwigsburg traf aus der Ferne dagegen fast gar nichts. In der Schlussphase fanden die MHP Riesen wieder in die Spur und drehten die Partie.