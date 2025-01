Ludwigsburg vorzeitig Sieger der Zwischenrunde

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben im FIBA Europe Cup das Team der Stunde. Der Basketball-Bundesligist setzte sich in der Zwischenrunde 78:73 bei den Schweizern von Fribourg Olympic durch und feierte den fünften Sieg im fünften Match. Die bereits für die Play-offs qualifizierten Schwaben stehen somit eine Partie vor Ende der Runde als Sieger der Gruppe N fest.

Beim Schweizer Rekordmeister wackelte die Ludwigsburger Siegesserie jedoch zunächst gehörig. Noch im ersten Viertel lag das Team von Trainer John Patrick mit 19 Zählern hinten. Doch die Schwaben kämpften sich zurück ins Spiel und konnten den Rückstand zur Pause auf vier Punkte verkürzen.

Ludwigsburg beweist Nervenstärke

Die Gastgeber gaben sich angesichts des verschenkten Vorsprungs nicht geschlagen und hielten die Partie gegen den Favoriten lange offen. Auch in der Schlussphase, als Ludwigsburg sich erstmals abzusetzen drohte, gelang Fribourg der erneute Anschluss. Großen Anteil daran hatte Lokalheld Jonathan Kazadi, der die Hausherren mit 15 Zählern anführte.

Doch Ludwigsburg bewies Nervenstärke und setzte sich in der Schlussphase mit einer starken Verteidigung und Übersicht im Angriff durch. Aus der ausgeglichenen Mannschaftsleistung stachen die US-Amerikaner Joel Scott mit 16 Punkten und Ezra Manjon-Van Ewyk mit 14 Zählern heraus. In der letzten Partie vor der K.o.-Runde empfängt Ludwigsburg am 4. Februar Spirou Basket aus Belgien (19.30 Uhr/Youtube).