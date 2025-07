FIFA Klub-WM 2025: Spielplan, Gruppen und alle Infos zur Turnier-Umstellung

Die FIFA hat die Klub-WM 2025 grundlegend reformiert. Von bisher sieben Teams nehmen künftig 32 Mannschaften an dem Turnier teil. Statt wie bisher jährlich wird die Klub-WM in Zukunft nur noch alle vier Jahre stattfinden und übernimmt damit den Rhythmus der regulären Weltmeisterschaften. Die FIFA will mit der Erweiterung des Teilnehmerfeldes die globale Repräsentation fördern und eine Beteiligung von Klubs aus allen sechs Konföderationen ermöglichen. Die Qualifikation für das Turnier basiert auf den Leistungen der Teams in kontinentalen Wettbewerben innerhalb der vergangenen vier Jahre. Deutschland wird durch den FC Bayern München und Borussia Dortmund vertreten. Aufgrund der Änderungen wird die Klub-WM teilweise zeitgleich mit der Europameisterschaft der Frauen stattfinden.

Die Neuausrichtung des Turniers kam nicht überall gut an, einige Profi-Spieler äußerten laut BBC Kritik an den Änderungen. Mehrere Spieler – darunter Liverpools Alisson Becker und Rodri von Manchester City – haben angesichts des immer dichteren Spielplans Bedenken hinsichtlich der körperlichen Belastung und des Wohlergehens der Profis geäußert. Kevin de Bruyne von Manchester City sagte in einem Interview: „Das Problem ist, dass UEFA und FIFA ständig weitere Spiele hinzufügen. Wir können zwar unsere Bedenken äußern, aber es werden keine Lösungen gefunden. Es scheint, als zähle am Ende das Geld mehr als die Stimmen der Spieler.“ FIFA-Präsident Infantino hält in einem CNN-Interview dagegen, dass die Belastung vertretbar sei, da es ohnehin nur wenige Top-Spieler betreffe und das Turnier künftig nur alle vier Jahre stattfinden werde.

Wie sieht der Spielplan der neuen FIFA Klub-WM 2025 aus? Welche Teams aus den verschiedenen Konföderationen treten an? Den gesamten Zeitplan und alle Termine des Turniers haben wir hier für Sie.

FIFA Klub-WM 2025: Spielplan der Gruppenphase

Die Teams treten bei der Klub-WM 2025 in acht Gruppen an. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase des Turniers ein. Hier finden Sie den gesamten Spielplan der Gruppenphase, die vom 14. bis zum 27. Juni 2025 stattfindet. Da das Turnier in den USA ausgetragen wird, finden einige Spiele nach deutscher Zeit auch nachts statt. Wir geben alle Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) an.

1. Spieltag:

15.06.2025, 02.00 Uhr: Al Ahly SC – Inter Miami

15.06.2025, 18.00 Uhr: FC Bayern München – Auckland City FC

15.06.2025, 21.00 Uhr: Paris Saint-Germain – Atlético Madrid

16.06.2025, 00.00 Uhr: Palmeiras São Paulo – FC Porto

16.06.2025, 04.00 Uhr: Botafogo FR – Seattle Sounders

16.06.2025, 21.00 Uhr: FC Chelsea – Club León

17.06.2025, 00.00 Uhr: Boca Juniors – Benfica Lissabon

17.06.2025, 03.00 Uhr: Flamengo Rio de Janeiro – Espérance Tunis

17.06.2025, 18.00 Uhr: Fluminense – Borussia Dortmund

17.06.2025, 21.00 Uhr: River Plate – Urawa Red Diamonds

18.06.2025, 00.00 Uhr: Ulsan HD – Mamelodi Sundowns

18.06.2025, 03.00 Uhr: Monterrey – Inter Mailand

18.06.2025, 18.00 Uhr: Manchester City – Wydad Casablanca

18.06.2025, 21.00 Uhr: Real Madrid – Al Hilal

19.06.2025, 00.00 Uhr: Pachuca – Red Bull Salzburg

19.06.2025, 03.00 Uhr: Al Ain – Juventus

2. Spieltag:

19.06.2025, 18.00 Uhr: Palmeiras – Al Ahly

19.06.2025, 21.00 Uhr: Inter Miami – FC Porto

20.06.2025, 00.00 Uhr: Seattle Sounders – Atlético Madrid

20.06.2025, 03.00 Uhr: Paris Saint-Germain – Botafogo

20.06.2025, 18.00 Uhr: Benfica – Auckland City

20.06.2025, 21.00 Uhr: Flamengo – Chelsea

21.06.2025, 00.00 Uhr: Club León – Espérance Tunis

21.06.2025, 03.00 Uhr: Bayern München – Boca Juniors

21.06.2025, 18.00 Uhr: Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund

21.06.2025, 21.00 Uhr: Inter Mailand – Urawa Red Diamonds

22.06.2025, 00.00 Uhr: Fluminense – Ulsan HD

22.06.2025, 03.00 Uhr: River Plate – Monterrey

22.06.2025, 18.00 Uhr: Juventus – Wydad Casablanca

22.06.2025, 21.00 Uhr: Real Madrid – Pachuca

23.06.2025, 00.00 Uhr: Red Bull Salzburg – Al Hilal

23.06.2025, 03.00 Uhr: Manchester City – Al Ain

3. Spieltag:

23.06.2025, 21.00 Uhr: Atlético Madrid – Botafogo

23.06.2025, 21.00 Uhr: Seattle Sounders – Paris Saint-Germain

24.06.2025, 03.00 Uhr: Inter Miami – Palmeiras

24.06.2025, 03.00 Uhr: FC Porto – Al Ahly

24.06.2025, 21.00 Uhr: Benfica – FC Bayern München

24.06.2025, 21.00 Uhr: Auckland City – Boca Juniors

25.06.2025, 03.00 Uhr: Club León – Flamengo

25.06.2025, 03.00 Uhr: Espérance Tunis – Chelsea

25.06.2025, 21.00 Uhr: Borussia Dortmund – Ulsan HD

25.06.2025, 21.00 Uhr: Mamelodi Sundowns – Fluminense

26.06.2025, 03.00 Uhr: Urawa Red Diamonds – Monterrey

26.06.2025, 03.00 Uhr: Inter Mailand – River Plate

26.06.2025, 21.00 Uhr: Juventus – Manchester City

26.06.2025, 21.00 Uhr: Wydad Casablanca – Al Ain

27.06.2025, 03.00 Uhr: Al Hilal – Pachuca

27.06.2025, 03.00 Uhr: Red Bull Salzburg – Real Madrid

Zeitplan der FIFA Klub-WM 2025: Spielplan in der Finalrunde

Direkt im Anschluss an die Gruppenphase beginnt am 28. Juni die Finalrunde der FIFA Klub-WM. Im Gegensatz zu Europa und Champions League gibt es bei der Klub-Weltmeisterschaft in der K.o.-Phase keine Rückspiele - wer verliert, ist raus. Das Endspiel findet am 15. Juli 2025 statt, ein Spiel um Platz 3 wird es nicht geben. Hier der Spielplan der Finalrunde im Überblick:

Achtelfinale:

28.06.2025, 18.00 Uhr: Palmeiras – Botafogo

28.06.2025, 22.00 Uhr: SL Benfica – Chelsea

29.06.2025, 18.00 Uhr: Paris SG – Inter Miami

29.06.2025, 22.00 Uhr: Flamengo – FC Bayern

30.06.2025, 21.00 Uhr: Inter Mailand – Fluminense

01.07.2025, 03.00 Uhr: Manchester City – Al-Hilal

01.07.2025, 21.00 Uhr: Real Madrid – Juventus Turin

02.07.2025, 03.00 Uhr: Dortmund – Monterrey

Viertelfinale:

04.07.2025, 21.00 Uhr: Fluminense – Al-Hilal

05.07.2025, 03.00 Uhr: Palmeiras – Chelsea

05.07.2025, 18.00 Uhr: Paris SG – FC Bayern

05.07.2025, 22.00 Uhr: Real Madrid – Dortmund

Halbfinale:

08.07.2025, 21.00 Uhr: Fluminense – Chelsea

09.07.2025, 21.00 Uhr: Paris SG – Real Madrid

Finale:

13.07.2025, 21.00 Uhr: Chelsea – Paris SG

Gruppen bei der FIFA Klub-WM 2025: Wo spielen Bayern und Dortmund?

In der Gruppenphase werden sich die beiden deutschen Vertreter bei der FIFA Klub-WM 2025 nicht begegnen. Der FC Bayern tritt in Gruppe C an. Der wohl stärkste Gegner der Gruppe dürfte Benfica Lissabon aus Portugal sein, mit Auckland City und den Boca Juniors sollten die Münchner kaum Probleme haben. Auch Borussia Dortmund hat gute Chancen auf ein Weiterkommen - in Gruppe F sind die Borussen klarer Favorit für den Gruppensieg. Hier haben wir alle Gruppen im Überblick für Sie:

Gruppe A

SE Palmeiras (Brasilien)

FC Porto (Portugal)

Al Ahly SC (Ägypten)

Inter Miami CF (USA)

Gruppe B

Paris Saint-Germain (Frankreich)

Atlético Madrid (Spanien)

Botafogo FR (Brasilien)

Seattle Sounders FC (USA)

Gruppe C

FC Bayern München (Deutschland)

Auckland City FC (Neuseeland)

Boca Juniors (Argentinien)

Benfica Lissabon (Portugal)

Gruppe D

CR Flamengo (Brasilien)

Espérance de Tunis (Tunesien)

FC Chelsea (England)

Club América oder Los Angeles FC (Mexiko/USA)

Gruppe E

River Plate (Argentinien)

Urawa Red Diamonds (Japan)

CF Monterrey (Mexiko)

Inter Mailand (Italien)

Gruppe F

Fluminense FC (Brasilien)

Borussia Dortmund (Deutschland)

Ulsan HD FC (Südkorea)

Mamelodi Sundowns (Südafrika)

Gruppe G

Manchester City (England)

Wydad Casablanca (Marokko)

Al-Ain FC (Vereinigte Arabische Emirate)

Juventus Turin (Italien)

Gruppe H

Real Madrid (Spanien)

Al-Hilal FC (Saudi-Arabien)

CF Pachuca (Mexiko)

Red Bull Salzburg (Österreich)