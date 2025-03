Das Final Four der Nations League 2025: Tickets, Termine und die Mannschaften der Endrunde

Ein Jahr nach der Heim-EM in Deutschland und ein Jahr vor der WM in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten findet in diesem Sommer die Endrunde der UEFA Nations League 2024/25, das sogenannte Final Four statt. Das noch recht junge Turnierformat wurde zur Saison 2018/19 eingeführt und wird immer in einem zweijährigen Rhythmus zwischen den Welt- und Europameisterschaften ausgetragen. Der amtierende Sieger ist die spanische Nationalmannschaft, die sich 2023 im Elfmeterschießen gegen Kroatien mit 4:5 durchsetzen konnte.

Im Final Four verbleiben nun vier Mannschaften, die alle am Ende der UEFA Nations League 2024/25 als Sieger aus dem Turnier gehen möchten. Doch welche Mannschaften sind noch dabei? Wann und wo finden die letzten Spiele statt? Und gibt es dafür noch Tickets? Alle wichtigen Informationen rund um das Final Four der UEFA Nations League 2025 finden Sie in diesem Artikel.

UEFA Nations League 2024/25: Termine, Orte und Mannschaften der Endrunde

Nachdem Deutschland bereits im vergangenen Jahr die Europameisterschaft 2024 austragen durfte, findet nun auch das Final Four der UEFA Nations League hierzulande statt. Dies geht zurück auf eine Entscheidung des Exekutivkomitees der UEFA im Dezember 2024. Demnach sollte der Sieger im Viertelfinale der UEFA Nations League zwischen Deutschland und Italien das Final Four provisorisch austragen. Da sich die DFB-Elf von Julian Nagelsmann nach Hin- und Rückspiel mit 5:4 durchsetzen konnte, findet die Endrunde somit in Deutschland statt. Dazu kommen die Teams aus Portugal, Spanien sowie Frankreich. Insgesamt kommt es zu vier Spielen: den zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 sowie dem Finale. Als Austragungsorte wurden die Stadien in Stuttgart und München ausgewählt. Welche Teams wann und wo aufeinandertreffen, das finden Sie in der folgenden Übersicht:

1. Halbfinale: Deutschland - Portugal am 4. Juni 2025 um 20.45 Uhr (Fußballarena München)

2. Halbfinale: Spanien - Frankreich am 5. Juni 2025 um 20.45 Uhr (Stuttgart Arena)

Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 am 8. Juni 2025 um 15.00 Uhr (Stuttgart Arena)

Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 um 20.45 Uhr (Fußballarena München)

Die Spiele der Nation League: Gibt es noch Tickets für das Final Four?

Bisher befinden sich die Tickets für das Final Four der UEFA Nations League noch nicht im freien Verkauf. Sobald der offizielle Verkauf jedoch freigegeben ist, können Eintrittskarten für die jeweiligen Partien über das Ticketportal der UEFA erworben werden. Nähere Informationen zum Ticketverkauf finden Sie auf der Website des Deutschen Fußball-Bunds.

Übertragung der Nations League 2024/25 im Free-TV und Stream: Wo läuft das Final Four?

Die Übertragung der Nations League 2024/25 übernehmen, was die deutschen Partien betrifft, ARD, ZDF und RTL. Diese zeigen die deutschen Spiele vollständig im Free-TV. Anders sieht es jedoch mit den restlichen Partien aus. Dafür bedarf es eines kostenpflichtigen DAZN-Abonnements, das 9,99 Euro im Monat kostet. Ähnlich läuft es für das Final Four ab. Während die deutschen Partien von RTL und ARD beziehungsweise ZDF übertragen werden, laufen die restlichen Spiele ausschließlich bei DAZN.

UEFA Nations League: Das sind die Gewinner der letzten Jahre

Die UEFA Nations League wird mit der Saison 2024/25 zum vierten Mal ausgetragen. Während der Sieger für dieses Jahr noch ausgespielt werden muss, haben folgende Teams die vergangenen drei Spielzeiten gewonnen:

Saison 2018/19: Portugal

Saison 2020/21: Frankreich

Saison 2022/23: Spanien