Finale der Eishockey-WM 2023: Kanada - Deutschland live im Free-TV und Stream

Seit 70 Jahren ergattert die deutsche Mannschaft zum ersten Mal wieder eine WM-Medaille. Alle wichtigen Informationen zum Finalspiel der Eishockey-WM 2023 finden sie hier.

Heute Abend steht das Finale der Eishockey WM 2023 an. Das deutsche Team kämpfte sich über Wochen immer weiter von Runde zu Runde, jetzt spielen sie gegen ihren letzten Gegner der Saison. In einem spannenden Halbfinale setzte sich die deutsche Mannschaft gegen die USA durch. Nach einem spannenden Spiel konnte Deutschland das knappe 4:3 erzielen. Der Finalgegner wird niemand anderes als der Turnier-Favorit Kanada sein. Hier finden sie alle wichtigen Information rund um das Finalspiel der Eishockey WM 2023.

Finale der Eishockey-WM 2023 heute: Termin und Uhrzeit der Partie Kanada - Deutschland

Laut dem Spielplan der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland trifft die deutsche Mannschaft im Finale auf Kanada. Das Finale findet am 28. Mai 2023 um 19.20 Uhr statt. Ausgetragen wird das Match im finnischen Tampere. In der Nokia-Arena fand bereits das Halbfinale gegen die USA statt. Und auch das kanadische Team spielte in Tampere um den Einzug in das Finale. Wir haben nocheinmal alle wichtigen Infos auf einen Blick zusammengefasst:

Was: 86. Eishockey-WM 2023 Kanada - Deutschland , Finale

86. 2023 Kanada - , Finale Wo: Nokia-Areena, Tampere , Finnland

Nokia-Areena, , Datum: Sonntag, 28. Mai 2023

Sonntag, 28. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Free-TV: Sport1

Live-Stream: Sport1 , MagentaSport

Kanada - Deutschland im Finale der Eishockey-WM 2023: Übertragung heute im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Eishockey WM 2023 teilen sich MagentaTV und Sport 1. Sowohl die Vorrundenspiele als auch die KO-Spiele wurden von den Sendern übernommen. Sport 1 überträgt sämtliche Spiele im Free-TV, damit kann das Finale live im Fernsehen mitverfolgt werden. Sport1 überträgt die Spiele der WM aber auch unabhängig von deutscher Beteiligung. Das bedeutet, dass auch das Spiel um Platz 3 im Fernsehen zu sehen sein wird.

Eine Alternative stellt ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV beziehungsweise MagentaSport dar. Kostet dieses an sich 9,99 Euro im Monat, bezahlt man mit einem Telekom-Vertrag 4,99 Euro.

Der Weg ins Finale bei der Eishockey-WM 2023 für Deutschland

Schon seit etwa einem Monat kämpft Deutschland in der WM Woche für Woche ums Weiterkommen. Zuletzt besiegte die deutsche Mannschaft die USA im Halbfinale. Der Start in das Turnier sah jedoch zunächst nicht besonders vielversprechend aus. Die ersten drei Spiele verlor Deutschland, danach legte die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis einen steilen Aufstieg hin. Seit sechs Spielen sind die Deutschen ungeschlagen. Wir haben ihnen den Weg der deutschen Mannschaft von der Vorrunde bis in das Finale zusammengefasst.

Vorrundenphase in Gruppe A:

Freitag, 12. Mai, 19.20 Uhr: Schweden - Deutschland , 1:0

, 1:0 Samstag, 13. Mai, 19.20 Uhr: Deutschland - Finnland , 3:4

- , 3:4 Montag, 15. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - USA , 2:3

- , 2:3 Donnerstag, 18. Mai, 19.20 Uhr: Dänemark - Deutschland , 4:6

- , 4:6 Freitag, 19. Mai, 19.20 Uhr: Österreich - Deutschland , 2:4

- , 2:4 Sonntag, 21. Mai, 15.20 Uhr: Deutschland - Ungarn , 7:2

- , 7:2 Dienstag, 23. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland - Frankreich , 5:0

Viertelfinale:

Donnerstag, 25. Mai 2023, 15.20 Uhr: Schweiz - Deutschland , 1:3

Halbfinale:

Samstag, 27. Mai 2023, 17.20 Uhr: USA - Deutschland , 3:4

Kanada vs. Deutschland im Finale der Eishockey-WM 2023: Die Bilanz der beiden Teams

Kanada dürfte wohl nicht nur in der Partie gegen Deutschland sondern generell der Favorit der WM sein. Die kanadische Mannschaft hat bereits 21 WM-Titel gewonnen, zuletzt im Jahr 2021. Im vergangeneden Jahr entschied Finnland das Finale gegen Kanada für sich. Deutschland hingegen konnte bislang noch keinen Weltmeistertitel ergattern. Die besten Ergebnisse waren jeweils ein zweiter Platz in den Jahren 1930 & 1953.