Wieder einmal braucht Finn Dahmen Geduld

Finn Dahmen kennt das Gefühl. Er weiß genau, wie schwer es sein kann, Geduld haben zu müssen. Dahmen ist Torwart in der Fußball-Bundesliga, eine Arbeitsstelle, die aufgrund ihrer limitierten Verfügbarkeit das Problem mit sich bringt, dass zur Jobbeschreibung auch Nichtstun gehört. Da Woche für Woche im Normalfall nur ein Torhüter pro Bundesligist auf dem Rasen steht, heißt das für viele andere: Zuschauen und Geduld haben.

Vor der vergangenen Saison war Finn Dahmen nach Augsburg gewechselt, um hier die Nummer eins zu werden. In Mainz hatte er dieses Ziel nicht erreicht. Irgendwann war seine Geduld beim FSV aufgebraucht. Beim FCA dagegen war die Möglichkeit auf eine Stammposition auch durch den Abschied von Rafal Gikiewicz gegeben. Dahmen setzte sich tatsächlich durch, sein Konkurrent Tomas Koubek war nur in der Endphase der Saison gefragt, als sich Dahmen vor der Partie in Dortmund verletzt hatte. Der 26-Jährige kam letztlich auf 31 Bundesliga-Spiele.

Lange hatte Dahmen auch auf seine erste Bundesliga-Partie ohne Gegentor warten müssen. Geduld brauchte es auch hier, bis es endlich am 24. Spieltag soweit war. 6:0 gewannen die Augsburger da beim späteren Absteiger Darmstadt 98. Gegen Heidenheim und Union Berlin ließ er weitere Partien mit weißer Weste folgen - also ohne Gegentor. Die Verletzung am Sprunggelenk bremste ihn allerdings aus. Die Folge: Seinen Status als Nummer eins ist Dahmen vorerst los.

Nediljko Labrovic punktet beim FC Augsburg mit seiner Größe

Die Augsburger hatten in der Sommerpause einen neuen Torwart verpflichtet. Einen von der Statur her deutlich größeren Akteur. Nediljko Labrovic ist 1,94 Meter groß, bei Dahmen steht 1,86 Meter in der Statistik. Ein deutlicher Unterschied, der Kroate soll vor allem in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen seine Vorderleute mehr unterstützen als es Dahmen gelungen war. Beim 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach zeigte Labrovic vor der Länderspielpause seine beste Leistung im FCA-Trikot. Er hat damit seine Position weiter gefestigt, nachdem Trainer Jess Thorup wenige Wochen zuvor Dahmen einen Konkurrenzkampf in Aussicht gestellt hatte. „Derjenige, der am besten ist, müsste im Tor stehen“, sagte der Däne damals. Derzeit aber hat er keinen Grund, auf der Torhüterposition zu wechseln.

Nediljko Labrovic hat sich zuletzt im Tor des FCA deutlich gesteigert. Foto: Harry Langer, dpa

Mehr als ein Vierteljahr musste Dahmen pausieren. Bei seiner Verletzung im Sprunggelenk war auch der Knorpel in Mitleidenschaft gezogen worden, weshalb die Ausfallzeit etwas länger dauerte. „Es war schon eine heftigere Verletzung, es ist aber alles im Zeitplan geblieben“, sagte Dahmen nach dem 1:0-Sieg am Donnerstag im Testspiel gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. Es war für Dahmen die erste Partie im Profiteam nach seiner Rückkehr. Zuvor hatte er zweimal für Augsburgs U23 in der Regionalliga Spielpraxis gesammelt. Allerdings mit Licht und Schatten.

Dahmen fühlt sich bereit für die Startelf

Am Donnerstag kam Dahmen ohne Gegentor davon. „Es war ein schönes Gefühl. Spiele machen natürlich am meisten Spaß“, sagte der Torwart. Aus der Reha sei er gestärkt zurückgekommen. „Ich fühle mich gut und kann im Training alles machen“, erklärte der 26-Jährige. Er spüre eine große Freude, wieder auf dem Platz stehen zu können. „Ich würde mich bereit fühlen, in der Bundesliga im Tor zu stehen“, sagte er - und deutete damit deutlich an, dass er bereit für den Konkurrenzkampf mit Labrovic ist. „Ich werde alles dafür tun, dass ich bald wieder in der Bundesliga im Tor stehe“, sagte er.

Wohlwissend, dass vor allem nach dem vergangenen wichtigen Sieg gegen Mönchengladbach die Gesamtsituation wieder zu deutlich mehr Gelassenheit einlädt. Und damit auch zu mehr Zufriedenheit und weniger Veränderungswünschen. Für Dahmen dürfte das bedeuten, zunächst weiterhin auf der Bank sitzen zu müssen. „Ich versuche, mich in jedem Training anzubieten. Der Trainer weiß, was er an mir hat. Wir waren auch mit mir in der vergangenen Saison sehr erfolgreich, es war eine der erfolgreichsten Saisons, die Augsburg je gespielt hat“, sagte Dahmen. Und dennoch bestand der Wunsch auf einen neuen Torwart. Mit Labrovic ist der gekommen. Für Dahmen bedeutet das, wieder einmal Geduld haben zu müssen.