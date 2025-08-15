FK Pirmasens – Hamburger SV live im TV und Stream: Übertragung und Termin des Pokalspiels

Im August beginnt die 83. Ausgabe des DFB-Pokals. 64 Teams, von Bundesligaspitzenklubs bis zu regionalen Pokalgewinnern, treten an, um sich den prestigeträchtigen Titel zu sichern. Neben dem Pokal locken ein Startplatz in der Europa League sowie ein attraktives Preisgeld in Millionenhöhe. Schon die erste Runde hält spannende Begegnungen bereit: Der FC Bayern trifft auf Wehen Wiesbaden, Borussia Dortmund muss auswärts bei Rot-Weiss Essen ran. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart startet mit einem Duell gegen Eintracht Braunschweig in den Wettbewerb. Alle Mannschaften haben ein gemeinsames Ziel: das große Finale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion.

Der pfälzische Fußballklub Pirmasens spielt in der Saison 2025/26 erneut in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Dort positionierte sich die Mannschaft rund um Trainer Daniel Paulus letzte Saison auf dem dritten Platz der Tabelle. Mit insgesamt 78 Punkten lag das Team hinter dem FC Kaiserslautern II und vor dem TuS Koblenz. Der FK Pirmasens qualifizierte sich durch den Pokalsieg des Südwestdeutschen Fußball Verbands für den DFB-Pokal 25/26.

Nach dem gelungenen Aufstieg spielt der Hamburger SV in der Saison 25/26 wieder in der 1. Bundesliga. Die Mannschaft rund um Trainer Merlin Polzin erreichte letzte Saison mit 59 Punkten den zweiten Platz der Tabelle und kehrt damit nach sieben Jahren in die höchste Spielklasse zurück. Den SV Elversberg hängte die Mannschaft aus Hamburg mit sieben Punkten Vorsprung ab.

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 treffen der FK Pirmasens und der Hamburger SV am ersten Spieltag aufeinander. Wann findet das Spiel statt? Wo wird die Partie übertragen und läuft das Spiel auch im Free-TV? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

FK Pirmasens gegen den Hamburger SV im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Das Match zwischen dem FK Pirmasens und dem Hamburger SV findet am Samstag, dem 16. August 2025, statt. Anstoß ist mittags um 13 Uhr im Framas Stadion im rheinland-pfälzischen Pirmasens.

FK Primasens - HSV live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Die Übertragung der DFB-Pokal-Saison 2025/26 teilen sich Sky, ARD und ZDF. Den Großteil übernimmt dabei Sky: Der Bezahlsender zeigt alle 63 Spiele live. ARD und ZDF strahlen lediglich 15 ausgewählte Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen aus, darunter das Finale sowie beide Halbfinals. Wer alle Spiele der Pokalsaison live sehen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement nicht herum. Dieses ist derzeit ab 25 Euro pro Monat erhältlich. Das Match zwischen Pirmasens und Hamburg gehört zu den Spielen, die nur über Sky bzw. deren Streamingplattform WOW gezeigt werden.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Partie auf einen Blick:

Spiel: FK Pirmasens vs. Hamburger SV (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Framas Stadion, Pirmasens

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky/WOW

Pirmasens gegen Hamburg im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich der FK Pirmasens und der Hamburger SV erst zweimal auf dem Spielfeld begegnet. Von diesen beiden Partien gingen beide an den HSV. Zeitlich liegen diese Spiele schon sehr weit zurück. Trotzdem kann man aufgrund des Klassenunterschieds sagen, dass der HSV als Favorit ins DFB-Pokalspiel der ersten Runde geht.