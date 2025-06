Flamengo Rio - FC Bayern live im Free-TV und Stream: Wo läuft die Übertragung der FIFA Klub-WM 2025?

Vom 14. Juni bis zum 13. Juli wird in den Vereinigten Staaten die FIFA Klub-WM 2025 ausgetragen. Insgesamt 32 Mannschaften aus aller Welt nehmen an diesem Turnier teil, darunter mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund auch zwei deutsche Vereine. Beide Teams stehen inzwischen im Achtelfinale, auf die Bayern wartet in dieser Runde der brasilianische Klub Flamengo Rio de Janeiro. Flamengo konnte sich zuvor in Gruppe D etwas überraschend durchsetzen. Die Südamerikaner schlugen unter anderem den FC Chelsea mit 3:1 und sicherten sich schließlich vorzeitig den Gruppensieg.

Wann findet das Spiel zwischen Flamengo Rio de Janeiro und dem FC Bayern München im Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025 statt? Gibt es die Begegnung im Free-TV und Stream zu sehen? Wie sieht die Bilanz der beiden Mannschaften aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden sie hier in diesem Artikel.

Flamengo Rio de Janeiro vs. FC Bayern: Wann ist Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025?

Laut Spielplan der FIFA Klub-WM 2025 wird das Achtelfinal-Spiel zwischen Flamengo Rio und dem FC Bayern am 29. Juni 2025 ausgetragen. Damit fällt der Termin auf einen Sonntag. Der Anstoß erfolgt um 22 Uhr nach deutscher Zeit. Gespielt wird im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida. Besagtes Stadion fungiert normalerweise als Heimspielstätte der Miami Dolphins aus der NFL (National Football League).

Flamengo Rio - Bayern München live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025

Die Übertragung der FIFA Klub-WM 2025 obliegt in erster Linie dem Streaming-Anbieter DAZN. Wenn Sie das Turnier live im Stream verfolgen möchten, müssen Sie dafür allerdings kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Der Streamingdienst stellt nämlich alle 63 Spiele der Klub-Weltmeisterschaft kostenlos und in voller Länge zur Verfügung. Wer also vorhat, die einzelnen Partien live bei DAZN zu schauen, benötigt dafür lediglich einen kostenlosen Account.

Für die Spiele mit deutscher Beteiligung ist jedoch jedoch nicht einmal das notwendig. Die ProSiebenSat.1 Media hat für die FIFA Klub-WM 2025 nämlich Sublizenzen erworben und zeigt die Begegnungen der deutschen Mannschaften sowohl im Free-TV auf SAT.1 als auch kostenlos im Stream auf Joyn und ran.de. Darüber hinaus darf die Mediengruppe ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale am 13. Juli 2025 im Free-TV und im Stream zeigen. Das Achtelfinal-Spiel zwischen Flamengo Rio und Bayern München gibt es dementsprechend kostenlos im linearen TV zu sehen.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Partie Flamengo Rio vs. Bayern München im Überblick:

Spiel: Flamengo Rio de Janeiro vs. FC Bayern München (FiFA Klub-WM 2025, Achtelfinale)

Datum: Sonntag, 29. Juni 2025

Uhrzeit: 22 Uhr

Ort: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Übertragung im Free-TV: SAT.1

Übertragung im Live-Stream: DAZN, Joyn, ran.de

Flamengo Rio de Janeiro gegen FC Bayern München bei der Klub-WM 2025: Was sagt die Bilanz?

Die Frage nach der Bilanz ist in diesem Fall sehr schnell beantwortet, denn der deutsche Rekordmeister und der Klub aus der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Folglich ist ihr Aufeinandertreffen im Achtelfinale der FIFA Klub-WM 2025 eine echte Premiere. Der FC Bayern dürfte aufgrund des qualitativ hochwertigeren Kaders als Favorit in dieses Spiel gehen, doch die Brasilianer haben ihrerseits spätestens mit dem Sieg gegen den FC Chelsea bewiesen, dass sie ein durchaus unbequemer Gegner sein können.