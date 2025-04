Schwindelerregendes Trainerkarussell: Flick lässt alten Boss wie einen Lehrling aussehen

Lustig ist sie schon, die Welt der Quervergleiche, der schwindelerregenden Kreisdreherei. Nicht umsonst hat es das Karussell vom Kinderspielplatz bis in die ernste Welt des Profisports geschafft. Da nimmt dann und wann das Trainerkarussell gehörig Fahrt auf, vornehmlich im Herbst und Frühling. Jene Jahreszeiten, in denen Hoffnungen allzu früh oder spät zu scheitern drohen. Die Dortmunder haben sich dagegen gesträubt – und ihren Trainer bereits im Winter entlassen. Niko Kovac übernahm von Nuri Sahin, bislang allerdings ist die große Trendumkehr ausgeblieben. Das 0:4 beim FC Barcelona dürfte das Ende der diesjährigen Champions-League-Saison bedeuten. Dabei unterlag Kovac in Hansi Flick einem Mann, dessen Chef er noch vor wenigen Jahren war.

Flick nämlich ward Kovac von den Münchner Bossen als Assistent an die Seite gestellt worden, nachdem sie mitbekommen hatten, dass es atmosphärisch in der Mannschaft noch Potenzial zu bergen gibt. Flick löste wenig später Kovac ab, gewann mit dem FC Bayern alles an vitrinentauglichen Staubfängern des Klubfußballs und verabschiedete sich schließlich in Richtung DFB, um Joachim Löw zu beerben und die Nationalmannschaft zurück an die Weltspitze zu führen. Flick wurde übrigens als Co-Trainer von Löw Weltmeister.

Flick war einst Kovacs Co-Trainer

Flick scheiterte in der WM-Vorrunde und musste seinen Posten bald abgeben. Gerade noch strahlender Dauersieger, galt er plötzlich als maßlos überschätzt. Ihm folgte Julian Nagelsmann, der dereinst auch sein Nachfolger beim FC Bayern war, dort allerdings nach einem Skiausflug entlassen wurde. Die Nationalmannschaft begeistert wieder und der FC Barcelona ebenso. Dort lässt Flick sein Team wild stürmen. Ähnlich macht es bei den Bayern Vincent Kompany, der als Absteiger vom FC Burnley kam.

Nicht jede Methode hat überall den gleichen Erfolg. Carlo Ancelotti waren in München nicht viele glückliche Jahre beschieden – wie so vielen anderen Trainern auch. Er ist mit fünf Erfolgen in der Champions League Rekordsieger. Ein Jahr nach ihm übernahm Kovac die Bayern. Irgendwann fällt auch mal jemand runter vom Karussell.