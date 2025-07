Florian Wellbrock: Eine Krise machte ihn nur stärker

Paris, olympischer Sommer 2024. Florian Wellbrock steigt aus der Seine. Völlig ausgepumpt, völlig enttäuscht. Als Titelverteidiger im Freiwasserschwimmen über zehn Kilometer angetreten, hatte er alles gegeben. Doch es reicht nur für den achten Platz. Die Olympischen Spiele enden in einem persönlichen Desaster. Nachdem er bereits auf den Distanzen von 800 Metern und 1500 Metern jeweils im Vorlauf ausgeschieden war, ist nun der Traum von einer erneuten Medaille endgültig zerplatzt. Es folgt eine Zeit, in der es still wird um den 1,91 Meter Hünen. „Ich war fast zwei Monate aus dem Training raus“, wird der 27-jährige später sagen, „ich habe die Zeit für mich persönlich wirklich gebraucht und genossen, mal normal leben zu können“.

Allerdings hält Wellbrock auch in seiner Auszeit durchgehend den Kontakt zu Bundestrainer Bernd Berkahn, den er als eine Art Ziehvater betitelt. „Bernd ist immer für uns da - sportlich, persönlich, egal was anliegt“, so Wellbrock in einem Zeitungsinterview über den Mann, mit dem er beim SC Magdeburg trainiert. Sogar flüchtige Gedanken des Aufhörens seien ihm an diesem ersten Tiefpunkt seiner Schwimmkarriere durch den Kopf geschossen.

Der Bremer dominiert die Schwimm-WM

Bei einem Sprung ins Hier und Jetzt scheinen diese Zeiten des Frusts und der Verzweiflung fern. Wellbrock dominiert die immer noch laufende Schwimm-WM in Singapur im Freiwasser. Im über 30 Grad warmen Wasser vor der Insel Sentosa setzt er neue Maßstäbe und krönt sich zum ersten Vierfach-Weltmeister in der Freiwasser-Historie. In einigen Tagen kann der Olympia-Sieger von Tokio in den Beckenwettkämpfen dann für neue Superlative sorgen, wenn er über 800 Meter und 1500 Meter ins Wasser springt.

Wellbrock ist kein Mann der markigen Sprüche

Florian Wellbrock lässt Taten für sich sprechen. Er gibt selten markige Sprüche ab, wirkt oft nachdenklich – und genau das macht ihn so besonders. Er spricht offen über Druck, über Krisen, über Tage, an denen das Wasser schwer ist. Über die Einsamkeit des Trainings, über Motivation, die manchmal fehlt.

Privat steht Wellbrock fest auf beiden Beinen: Mit Ehefrau Sarah Wellbrock (ehemals Köhler), selbst Ex-Weltklasse-Schwimmerin, lebt er seinen Sport. Wellbrock zeigt, dass wahre Champions nicht dann glänzen, wenn alles gelingt, sondern dann, wenn sie nach Niederlagen aufstehen, weiter schwimmen und beweisen, warum sie zur Weltspitze gehören.