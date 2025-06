Fluminense - BVB heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub-WM 2025

Die FIFA verändert das Format der Klub-Weltmeisterschaft grundlegend. Ab dem Sommer 2025 findet das Turnier erstmals mit 32 Mannschaften statt. Austragungsort sind die Vereinigten Staaten. Zukünftig soll die Veranstaltung alle vier Jahre durchgeführt werden.

In der Regel dürfen höchstens zwei Vereine pro Land teilnehmen. Eine Ausnahme gilt für Nationen, deren Klubs zwischen 2021 und 2024 mehrfach den wichtigsten kontinentalen Vereinswettbewerb wie die UEFA Champions League oder die Copa Libertadores gewonnen haben. Demzufolge sind vier brasilianische Teams qualifiziert. Deutschland wird bei der ersten Ausgabe des neuen Formats durch Borussia Dortmund und den FC Bayern München vertreten.

Borussia Dortmund bestreitet sein erstes Spiel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 im MetLife Stadium in New Jersey, dem Austragungsort des Finales am 13. Juli. Der Bundesligist trifft zum Auftakt der Gruppenphase auf Fluminense FC aus Brasilien. Die Mannschaft aus Rio de Janeiro ist Gewinner der Copa Libertadores 2023 und wird während der diesjährigen FIFA KLUB-WM von der regulären brasilianischen Liga freigestellt. Die ursprünglich angesetzten Spiele der heimischen Meisterschaft wurden verschoben, um die Teilnahme an dem internationalen Wettbewerb zu ermöglichen. Fluminense wird unter anderem von Abwehrspieler Thiago Silva angeführt, der auf eine lange internationale Karriere zurückblicken kann. Nach dem Spiel gegen das brasilianische Team reist Borussia Dortmund zurück ins Trainingsquartier nach Fort Lauderdale.

Hier in diesem Artikel lesen Sie nicht nur, wann das Spiel zwischen Fluminense und Dortmund stattfindet, sondern auch, wo das Spiel live im Free-TV und Stream übertragen wird.

Fluminense vs. BVB: Wann ist heute Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025?

Laut dem Spielplan der FIFA Klub-WM 2025 bestreitet Borussia Dortmund sein erstes Spiel in der Gruppe F am heutigen Dienstag, dem 17. Juni 2025, um 18 Uhr deutscher Zeit. Gegner ist der brasilianische Klub Fluminense.

Die Begegnung findet im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey statt. Das Stadion, das rund 82.500 Zuschauer fasst, wird normalerweise von den American-Football-Teams New York Giants und New York Jets genutzt. Es zählt zu den größten Sportstätten in den Vereinigten Staaten und war bereits Schauplatz zahlreicher internationaler Sportereignisse, darunter auch der Super Bowl.

Fluminense - Dortmund heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub-WM 2025

Die Übertragungsrechte für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 liegen beim Streamingdienst DAZN. Zuschauerinnen und Zuschauer können alle 63 Begegnungen des Turniers im Livestream kostenfrei und in voller Länge verfolgen. Für den Zugang ist lediglich die Erstellung eines kostenlosen Nutzerkontos erforderlich. Auch das Spiel zwischen Fluminense und Borussia Dortmund wird auf diese Weise übertragen.

Zusätzlich hat sich die ProSiebenSat.1 Media Gruppe Sublizenzen gesichert. Sie zeigt die Spiele mit deutscher Beteiligung live im Free-TV auf Sat.1 sowie online über die Plattformen Joyn und ran.de. Hier können die Spiele ebenfalls ohne Kosten und Registrierung gestreamt werden. Ansonsten darf die Sendergruppe ein Spiel jeder K.-o.-Runde sowie das Finale am 13. Juli 2025 live übertragen.

Das sind alle wichtigen Details zum Spiel Fluminese vs. BVB im Überblick:

Spiel: Fluminense - Borussia Dortmund, FIFA Klub-WM 2025, Gruppenphase, Spieltag 1

Datum: Dienstag, 17. Juni 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey (USA)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream : ran.de , Joyn , DAZN

Fluminense gegen Borussia Dortmund bei der Klub-WM 2025: Bilanz der Teams

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 kommt es zum erstmaligen Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem brasilianischen Verein Fluminense. Wie kicker.de berichtet, standen sich die beiden Teams bislang noch nie in einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel gegenüber.