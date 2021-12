Alle Termine für 2021: Das ist der aktuelle Rennkalender für die Formel 1

Formel 1 2021: Einen Überblick über alle Termine der Saison, den Rennkalender und die Besonderheiten bezüglich der Corona-Pandemie finden Sie hier.

Die Formel 1 startete am 28.03.21 mit dem Grand Prix von Bahrain in die Saison 2021. Insgesamt sind für diese Saison, nach der verkürzten Corona-Saison letztes Jahr, 23 Rennen im Rennkalender angesetzt.

Wir informieren Sie an dieser Stelle über alle Rennen der Saison 2021, über die konkreten Termine, Uhrzeiten und das Datum. Auch coronabedingte Absagen erfahren Sie von uns.

Mehr Infos zu den Rennen der Formel 1:

Video: SAT.1

Saison-Auftakt der Formel 1 mit Corona: Termine und Rennen

Insgesamt bestreitet die Formel 1 diese Saison ganze 23 Rennen. So sieht es der provisorische Rennkalender vor, der laut Geschäftsführer Chase Kary nach Gesprächen mit Behörden und Veranstaltern festgelegt worden war. Der Saisonauftakt der Motorsport-Klasse sollte am 21. März 2021 in Melbourne beim Australian Grand Prix erfolgen, das australische Auftaktrennen wurde allerdings abgesagt. Die Formel 1 startete schließlich in Bahrain.

Die FIA hat strenge Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen, die eine Blase schaffen, um die Durchführbarkeit der Veranstaltung während der Pandemie zu gewährleisten. Verschärfte Restriktionen könnten dazu führen, dass das Personal, ähnlich der Abu-Dhabi-Situation, in mehreren Flügen eingeflogen wird und in der Bewegungsfreiheit rund um Hotels und Rennstrecke stark eingeschränkt bleibt.

Aktueller Rennkalender: Termine und Startzeiten der Formel 1 in der Saison 2021 im Überblick

Anbei erhalten Sie einen Überblick über die angesetzten Rennen des Formel 1-Kalenders. Derzeit sind 23 Rennen, teils ohne Zuschauer, innerhalb strenger Sicherheits- und Hygienekonzepte der FIA vorgesehen. In Melbourne sollte der Auftakt stattfinden, der australische GP sollte dann aufgrund der Covid-19-Einschränkungen erst am 21. November 2021 stattfinden, wurde allerdings abgesagt. Zudem wurde der GP von China abgesagt und durch den GP von Emilia Romagna ersetzt. Auch das Rennen in Japan wurde abgesagt. Nach jetzigem Stand startete die Formel 1 2021 mit dem GP von Bahrain und endet mit dem Finale in Abu Dhabi.

Hier der Rennkalender zur Formel 1 2021 - klicken Sie auf die blauen Links, um mehr zu den jeweiligen Rennen inklusive Termine für Training und Qualifying zu erfahren:

Neue Regeln der Formel 1 in der Saison 2021

Für die Formel 1-Saison 2021 gibt es einige Änderungen. Der Anpressdruck der Boliden wird beispielsweise um rund zehn Prozent verringert, das Team Racing Point fährt unter dem Namen Aston Martin und Renault unter Alpine F1 Team. Zudem wird das Mindestgewicht der Autos um drei Kilogramm auf 749 Kilogramm erhöht und das Steuerungssystem Dual-Axis ist ab 2021 verboten.

