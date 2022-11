GP von Brasilien in Sao Paulo: Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung, Strecke und alle Infos

Das vorletzte Rennen der Formel 1 Saison 2022 findet in Sao Paulo in Brasilien statt. Alle Infos rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream und Strecke zum Großen Preis von Brasilien haben wir hier für Sie.

Der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo ist das vorletzte Rennen der Formel 1 Saison 2022. Selten ist es in den letzten Jahren im Endspurt noch einmal spannend geworden, doch in der vergangenen Saison gab es ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton: Nach dem vorletzten Rennen in Saudi-Arabien gingen die beiden F1-Piloten mit jeweils 369,5 Punkten mit einem Gleichstand ins Finale. In Abu Dhabi konnte sich letztendlich jedoch Verstappen durchsetzen und den Weltmeister-Titel für sich beanspruchen.

Wann ist der genaue Termin für den GP von Brasilien? Wer übernimmt die Übertragung für das Rennen in Sao Paulo? Gibt es den Großen Preis von Brasilien auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und haben außerdem alle Infos zum vorletzten Rennen der Formel 1 Saison 2022 für Sie.

Formel 1 2022 mit dem GP von Brasilien: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - alle Infos im Überblick

Alle wichtigen Infos zum Formel-1-Rennen in Brasilien finden Sie hier in der Übersicht:

Rennen: Großer Preis von Brasilien

Datum: 13. November 2022

13. November 2022 Uhrzeit : 19.00 Uhr

19.00 Uhr Strecke: Autódromo José Carlos Pace

Autódromo José Streckenlänge: 4309 Meter

4309 Meter Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky F1 Free-TV: Live im TV und Stream bei RTL

Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Der Große Preis von Brasilien ist im Rennkalender der Formel 1 Saison 2022 das vorletzte Rennen. Den genauen Zeitplan für das Training, das Qualifying sowie für das Rennen finden Sie hier:

1. Training: Freitag, 11. November 2022, ab 16.30 Uhr

2. Training: Freitag, 11. November 2022, ab 20.00 Uhr

3. Training: Samstag, 12. November 2022, ab 16.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 12. November 2022, ab 20.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 13. November 2022, ab 19.00 Uhr

Formel-1-Übertragung: Wo ist der GP von Brasilien live im TV und Stream zu sehen?

Die Übertragung aller Rennen in der Formel 1 Saison 2022 übernimmt der Pay-TV Sender Sky. Nur vier der insgesamt 22 Wettkämpfe gibt es auch im Free-TV bei RTL zu sehen: Dazu gehört auch das Rennen in Sao Paulo.

Der GP von Brasilien in der Übertragung - alle Infos im Überblick:

1. Training (11.11.22, 16.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1 und RTL

und im Stream auf Sky F1 und 2. Training (11.11.22, 20.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1 und RTL

und im Stream auf Sky F1 und 3. Training (12.11.22, 16.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1 und RTL

und im Stream auf Sky F1 und Qualifying (12.11.22, 20.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1 und RTL

und im Stream auf Sky F1 und Rennen (13.11.22, 19.00 Uhr): im TV und im Stream aufSky Sport F1 und RTL

Formel 1 in Sao Paulo: Das ist die Rennstrecke

In der Formel 1 Saison 2022 gibt es für Teams und Fahrer auch Änderungen an den Strecken - aufgrund der Fußball-WM ist beispielsweise Katar nicht im Rennkalender vertreten. Der erste Große Preis von Brasilien fand 1973 erstmals auf der Autódromo José Carlos Pace Rennstrecke statt.

Länge : 4,309 Kilometer

: 4,309 Kilometer Eröffnung: 1942

1942 Kurven: 15

15 Rundenrekord: 1:10.540 min ( Valtteri Bottas , Mercedes , 2018)

Formel 1 in Brasilien: Die Sieger der vergangenen Rennen in Sao Paulo

Seit 2010 haben sich deutsche Fahrer fünf Mal den Sieg auf der Autódromo José Carlos Pace Strecke erfahren. Drei Mal gewann Sebastian Vettel und zwei Mal konnte Nico Rosberg das Rennen in Brasilien für sich entscheiden. Das sind die Sieger seit 2010: