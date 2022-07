GP von Frankreich in der Formel 1 2022: Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Formel 1 2022 in Le Castellet: Das zwölfte Rennen der aktuellen F1-Saison findet in der französischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur statt. Wir haben alle Infos rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream und Strecke zum Großen Preis von Frankreich für Sie.

Die Formel 1 Saison 2022 ist in vollem Gange und geht Mitte Juli in Le Castellet in Frankreich weiter. Vor über 100 Jahren, bevor es die Formel 1 überhaupt gab, wurden in Frankreich bereits die ersten Grands Prix ausgetragen und geschichtlich zählt das deutsche Nachbarland zu den wichtigsten Standorten der Motorsport-Historie. Seit 2018 ist die Strecke in Le Castellet wieder fester Bestandteil der Formel 1 Saison.

Sie möchten mehr über den großen Preis von Frankreich erfahren? Wann findet das Rennen in Le Castellet statt? Wie läuft die Übertragung? Gibt es den Frankreich-GP auch im Free-TV zu sehen? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie.

Formel 1 2022 in Frankreich/Le Castellet: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke – alle Infos im Überblick

Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Rennen in Le Castellet auf einen Blick:

Rennen : Großer Preis von Frankreich / Le Castellet

: Großer Preis von / Le Castellet Datum : Sonntag, 24. Juli 2022

: Sonntag, 24. Juli 2022 Uhrzeit : 15.00 Uhr

: 15.00 Uhr Strecke : Circuit Paul Ricard

: Circuit Paul Streckenlänge : 5.842 km

: 5.842 km Übertragung : Live im Pay-TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

: Live im Pay-TV und Stream bei Sky, Sky F1 Free-TV: keine Übertragung

Formel 1 2022 – Großer Preis von Frankreich: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Termine für das 1. Training, das 2. Training, das 3. Training, das Qualifying und das Rennen in Le Castellet im Überblick:

1. Training: Freitag, 22. Juli 2022, ab 14.00 Uhr

2. Training: Freitag, 22. Juli 2022, ab 17.00 Uhr

3. Training: Samstag, 23. Juli 2022, ab 13.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 23. Juli 2022, ab 16.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 24. Juli 2022, ab 15.00 Uhr

Formel 1 2022: Übertragung des Le Castellet-GP live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung der aktuellen Formel 1 Saison 2022 hat sich der Pay-TV-Anbieter Sky gesichert. Allerdings hat RTL einen Deal mit Sky abgeschlossen und darf einige wenige Rennen der Saison weiterhin im Free-TV übertragen. Der Große Preis von Frankreich gehört jedoch nicht dazu.

Das Rennen in Le Castellet lässt sich in Deutschland nur über den Pay-TV-Sender Sky Sport F1 empfangen. Wenn Sie den großen Preis von Frankreich live im TV und Stream sehen möchten, benötigen Sie das Sport Paket von Sky. Das Abo kostet monatlich 17,50 Euro.

Das sind die Eckdaten zur Übertragung des Le Castellet-GP:

1. Training (22.07.22, 14.00 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 2. Training (22.07.22, 17.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 3. Training (23.07.22, 13.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying (23.07.22, 16.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (24.07.22, 15.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in Frankreich: Infos zur Strecke in Spielberg

Das erste Rennen auf dem Circuit Paul Ricard gewann 1971 Jackie Stewart im Tyrrell 003. Die Strecke wird nicht nur für Rennen genutzt, denn der Circuit Paul Ricard ist auch eine der beliebtesten Teststrecken für Fahrzeuge weltweit. Mit einer ausgewogenen Mischung aus schnelleren und langsameren Kurven eignet sich die Rennstrecke hervorragend, um verschiedenste Auto-Klassen zu testen.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Le Castellet im Überblick:

Strecke: Circuit Paul Ricard

Länge: 5.842 Kilometer

5.842 Kilometer Erster Grand Prix: 1971

Kurven: 15

Runden: 53

Streckenrekord: 1:32.740 min Sebastian Vettel (2019)

