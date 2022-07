GP in Silverstone – Formel 1 2022: Infos zu Zeitplan, Übertragung, Strecke

Formel 1 2022: Der GP von Silverstone in Großbritannien findet in dieser Saison Anfang Juli statt. Alles zu Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV und Stream auf RTL sowie zur Strecke.

Der Formel 1-Zirkus macht Anfang Juli Station in Großbritannien. Insgesamt stehen 2022 22 Rennen für die Fahrer auf dem Rennkalender der Formel 1 2022. Der GP von Silverstone ist Nummer zehn für Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co.

Fans können sich den Termin am 3. Juli schon mal im Kalender markieren, denn der Große Preis von Großbritannien ist eines der wenigen Rennen, die im Free-TV bei RTL zu sehen sein werden. Insgesamt zeigt der Sender nur noch vier pro Saison kostenlos im Fernsehen. Alle anderen Wettbewerbe laufen ausschließlich bei Sky im Pay-TV.

Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle Infos zum Formel 1-GP in Silverstone: Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im Free-TV oder Stream und Strecke.

Formel 1 2022 in Großbritannien/Silverstone: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke – Alle Infos im Überblick

Alle Infos zur Formel 1 2022 in Silverstone haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Rennen : Großer Preis von Silverstone / Großbritannien

: Großer Preis von Silverstone / Datum : Sonntag, 3. Juli 2022

: Sonntag, 3. Juli 2022 Uhrzeit : 16.00 Uhr

: 16.00 Uhr Strecke : Silverstone Circuit

: Silverstone Circuit Streckenlänge : 5.891 km

: 5.891 km Übertragung: Live im Free-TV bei RTL sowie im Pay-TV und Stream bei Sky, Sky Sport F1

Formel 1 2022 – Großer Preis von Silverstone: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die (deutschen) Uhrzeiten für Training, Qualifying und das Rennen stehen fest. Hier finden Sie die Infos dazu im Überblick:

1. Training: Freitag, 1. Juli 2022, ab 14.00 Uhr

2. Training: Freitag, 1. Juli 2022, ab 17.00 Uhr

3. Training: Samstag, 2. Juli 2022, ab 13.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 2. Juli 2022, ab 16.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 3. Juli 2022, ab 16.00 Uhr

Formel 1 2022: Übertragung des Silverstone-GP live im Free-TV und Stream

Seit der vergangenen Saison ist nicht mehr RTL, sondern Sky exklusiver Partner der Formel 1 bei der Übertragung der Formel 1-Rennen. Das bedeutet, dass der Großteil der Rennen auch 2022 nur im Pay-TV zu sehen ist.

Der Sender Sky Sport F1 ist über ein Sky-Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro im Monat empfangbar. Eine Alternative zum Stream bietet Sky zudem über den Formel-1-News-Liveticker, der an den jeweiligen Rennwochenenden aktuell von allen Aktivitäten berichtet.

Vier Rennen pro Saison werden jedoch auch im Free-TV gezeigt. Das macht eine Kooperation zwischen den Sendern Sky und RTL möglich. Der GP von Silverstone gehört dazu. Somit wird das Rennen aus Großbritannien im Juli live und kostenlos im deutschen Fernsehen übertragen.

Das sind die Eckdaten zur Übertragung des Silverstone-GP:

1. Training (01.07.22, 14.00 Uhr): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 2. Training (01.07.22, 17.00 Uhr ): Im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky F1 3. Training (02.07.22, 13.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Qualifying (02.07.22, 16.00 Uhr): Im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky F1 Rennen (03.07.22, 16.00 Uhr): Im Free-TV auf RTL und im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in Großbritannien: Infos zur Strecke in Silverstone

Schon 1950 trug die Formel 1 ihren ersten Grand Prix in Silverstone aus. Die Traditionsrennstrecke in Northamptonshire ist ein absoluter Klassiker. Vielleicht auch deshalb fanden gerade dort in der Saison 2020, die stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt war, zwei Rennen statt.

Lewis Hamilton in Silverstone. Foto: Luca Bruno, dpa (Archivbild)

Hier finden Sie die wichtigsten Details zur Strecke nochmal im Überblick:

Strecke: Silverstone Circuit

Länge: 5.891 Kilometer

5.891 Kilometer Runden: 52

Kurven: 18

Erstes Rennen: 1950

