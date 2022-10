GP von Mexiko in der Formel 1: Alle Infos zu Übertragung, Zeitplan und Strecke

Der GP von Mexiko der Formel 1 2022 findet in Mexico City statt. Alle Infos rund um Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream finden Sie hier.

Mit dem Großen Preis von Mexiko neigt sich die aktuelle Formel 1 Saison 2022 dem Ende entgegen. Nach dem Rennen auf der Autódromo Hermanos Rodríguez Rennstrecke haben die F1-Piloten nur noch in Brasilien und Abu Dhabi die Chance ihre Platzierung in der Gesamtwertung zu verbessern. Erst seit 2015 finden wieder Rennen der Formel 1 in Mexiko statt - zuvor war über 20 Jahre lang kein Großer Preis in dem südamerikanischen Land ausgetragen worden. In der Formel 1 Saison 2022 gibt es für die Teams und Fahrer einige Änderungen - beispielsweise dürfen nun Autos mit Bodeneffekten verwendet werden.

Sie möchten mehr über den großen Preis von Mexiko erfahren? Wann findet das Rennen in Mexico City statt? Wie läuft die Übertragung? Gibt es den Mexiko-GP auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Großen Preis von Mexiko haben wir hier für Sie.

Formel 1 2022 mit dem GP in Mexiko: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Formel-1-Rennen in Mexiko im Überblick:

Rennen: Großer Preis von Mexiko

Großer Preis von Datum: 30. Oktober 2022

30. Oktober 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez

Streckenlänge: 4304 Meter

4304 Meter Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky F1 Free-TV: keine Übertragung

Großer Preis von Mexiko in Mexico City: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Der Große Preis von Mexiko ist im Rennkalender der Formel 1 Saison 2022 die 20. Station für die Fahrer. Hier finden Sie den genauen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying sowie das Rennen:

1. Training: Freitag, 28. Oktober 2022, ab 20.00 Uhr

2. Training: Freitag, 28. Oktober 2022, ab 23.00 Uhr

3. Training: Samstag, 29. Oktober 2022, ab 19.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 29. Oktober 2022, ab 22.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 30. Oktober 2022, ab 21.00 Uhr

Formel-1-Übertragung: Wo ist der GP von Mexiko live im TV und Stream zu sehen?

Die Übertragung der Formel 1 Saison 2022 findet nur noch sporadisch im Free-TV statt. Die meisten Rennen gibt es exklusiv nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen, während RTL in der aktuellen Saison nur vier Rennen kostenlos im Free-TV zeigt - der GP von Mexiko zählt jedoch nicht dazu.

Alle Infos zur Übertragung des Großen Preises von Mexiko in der Übersicht:

1. Training (28.10.22, 20.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 2. Training (28.10.22, 23.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 3. Training (29.10.22, 19.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Qualifying (29.10.22, 22.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Rennen (30.10.22, 21.00 Uhr): im TV und im Stream aufSky Sport F1

Formel 1 in Mexico City: Das ist die Rennstrecke

Das Rennen in Mexiko wird seit 1963 auf der Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez ausgetragen, die bis 1979 noch Magdalena Mixhuca hieß. Das sind die wichtigsten Infos zur Strecke:

Länge : 4,304 Kilometer

: 4,304 Kilometer Eröffnung: 1959

1959 Kurven: 17

17 Streckenrekord: 1:17.774 min ( Valtteri Bottas , Mercedes , 2021)

Formel 1 Mexiko: Die Sieger der vergangenen Jahre

Seit 2015 ist Mexiko wieder ein Austragungsort in der Formel 1. 2020 fiel das Rennen in Mexico City allerdings aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das sind die Gewinner auf der Autódromo Hermanos Rodríguez Rennstrecke seit 2015: