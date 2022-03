GP von Saudi-Arabien in der Formel 1: Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Im Frühjahr wird in der Formel 1 der Große Preis von Saudi-Arabien in Dschidda ausgetragen. Hier finden Sie alles Wichtige rund um Zeitplan, Termine von Rennen und Qualifying, Datum, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream.

Seit diesem Frühling läuft die Formel 1 mit der neuen Saison. 2022 findet die Weltmeisterschaft im Motorsport bereits zum 73. Mal statt.

Die aktuelle Rennsaison bringt außerdem einige Neuerungen mit sich. Zum einen durch technische Reglements, zum anderen durch die Einführung einer neuen Rennstrecke in den USA. In diesem Jahr wird erstmals der Große Preis von Miami auf dem International Autodrome ausgetragen.

Zum Grand Prix in Saudi-Arabien traten die Fahrer bereits in der vergangenen Saison an. Auch 2022 wird in Dschidda ein Rennen ausgetragen. Zeitplan, Datum, Übertragung in TV und Stream - hier im Artikel finden Sie alles Wichtige rund um den Großen Preis von Saudi-Arabien.

Video: AFP

Formel 1 2022 mit dem GP in Dschidda in Saudi-Arabien: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Hier finden Sie alles Wichtige zum Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien in der Übersicht:

Rennen: Großer Preis von Saudi-Arabien

Großer Preis von Datum: 27. März 2022

27. März 2022 Uhrzeit : 18.30 Uhr

18.30 Uhr Strecke: Jeddah Street Circuit

Jeddah Street Circuit Streckenlänge: 6175 Meter

6175 Meter Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

Live im und Stream bei Sky F1 Free-TV: keine Übertragung

Großer Preis von Saudi-Arabien in Dschidda: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Hier finden Sie den genauen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying sowie das Rennen:

1. Training: Freitag, 25. März 2022, ab 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 25. März 2022, ab 18.00 Uhr

3. Training: Samstag, 26. März 2022, ab 15.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 26. März 2022, ab 18.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 27. März 2022, ab 18.30 Uhr

Formel-1-Übertragung: Wo ist der GP von Saudi-Arabien live im TV und Stream zu sehen?

Alle Rennen der Formel 1 sind auf Sky Sport F1 zu sehen. RTL wird in der aktuellen Saison nur vier Rennen kostenlos im Free-TV zeigen - der GP von Saudi-Arabien zählt aber nicht dazu.

Hier findet die Übertragung des Großen Preises von Saudi-Arabien statt:

1. Training (25.03.22, 14.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 2. Training (25.03.22, 18.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 3. Training (26.03.22, 15.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

Qualifying (26.03.22, 18.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

Rennen (27.03.22, 18.30 Uhr): im TV und im Stream aufSky Sport F1

Formel 1 in Dschidda: Das ist die Rennstrecke

Das Rennen in Saudi-Arabien wird seit 2021 auf der Rennstrecke Jeddah Street Circuit ausgetragen. Das sind die wichtigsten Infos zur Strecke:

Länge : 6,175 Kilometer

: 6,175 Kilometer Eröffnung: 2021

2021 Kurven: 27

27 Streckenrekord: 1:27,511 h ( Lewis Hamilton , Mercedes )

Formel 1 in Saudi-Arabien: Das sind die Sieger

Der Große Preis von Saudi-Arabien wurde erst einmal im vergangenen Jahr ausgetragen. Als Sieger stand 2021 Lewis Hamilton auf dem Treppchen. (AZ)