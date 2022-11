Formel 1 2022 sehen: Übertragung im TV und Live-Stream - Was läuft im Free-TV?

Am 20.3.22 ist die Formel 1 in die Saison 2022 gestartet. Wo Fans die Rennen live im TV oder Live-Stream verfolgen können, erfahren Sie hier. Welche Rennen laufen im Free-TV?

Formel 1 2022: Werden die Rennen der Formel 1 kostenlos im Free-TV übertragen oder sind sie im Live-Stream zu sehen? Ist das Rennen nur im Pay-TV zu verfolgen? Alle Infos zur Übertragung der 23 Rennen in der Königsklasse finden Sie hier.

Übertragung: Formel 1 live im Pay-TV oder Free-TV? Sky oder RTL?

Seit der Saison 21 sind die Grand-Prix-Rennen der Formel 1 nicht mehr, wie seit 1991 üblich, kostenlos im Free-TV bei RTL zu sehen. Wer die Rennen live verfolgen will, wendet sich seit 2021 an den Partner der Formel 1, den Pay-TV-Sender Sky. Sky überträgt alle 23 Rennwochenenden komplett, angefangen vom Freien Training, dem Qualifying bis hin zum Rennen am Sonntag. Auch Pressekonferenzen von Fahrern oder Teamchefs überträgt Sky.

Der Sender Sky Sport F1 ist über ein Sky-Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro im Monat zu empfangen. Einige Rennen werden allerdings auch kostenlos im Free-TV gesendet. Sky und RTL haben sich 2022 auf 4 Rennen verständigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Formel 1 kostenlos: Übertragung live im Free-TV

Vier Rennen können Motorsport-Fans auch in der Saison 22 kostenlos im Free-TV verfolgen. In diesen Fällen wird der GP kostenlos im Free-TV von RTL übertragen:

24.04.2022: Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

03.07.2022: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

04.09.2022: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

13.11.2022: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Formel 1 2022: Alternative Sender in Österreich/Schweiz

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich die Rechte für die Übertragung der Formel 1 2022 gesichert. Sie wechseln sich mit der Ausstrahlung im Free-TV ab und übertragen 12 Rennen. Letztes Jahr wurden zudem im Format "Formel 1 Motorhome" alle 23 Rennwochenenden detailliert kommentiert und analysiert. Wer kostenlos die Formel-1-Rennen verfolgen will, kann auf diese Variante ausweichen. Auch das Schweizer Fernsehen überträgt das Qualifying und die Rennen live bis einschließlich 2022.

Livestream: Formel-1-Rennen 22 online sehen

Deutschland:

Lesen Sie dazu auch

Ein Streaming-Angebot bietet Sky über den Dienst F1 TV Pro zu einem Jahres-Abo-Preis von 69,99 Euro. Die Exklusivrechte von Sky verhindern aber 2022 das Abschließen eines Abos für F1 TV Pro, allein Bestandskunden können den Streaming-Dienst weiter nutzen. Der kostenpflichtige Zugang F1 TV Access bietet nur Wiederholungen und Archiv-Beiträge, aber keinen Zugriff auf das aktuelle Renngeschehen. Über das Sky Support Ticket ist die Formel 1 in Deutschland zu streamen. Das Abo kostet 29,99 Euro im Monats-Abo bzw. 19,99 Euro im Jahres-Abo. Eine Alternative zum Stream bietet Sky zudem über den Formel-1-News-Liveticker, der an den Rennwochenenden aktuell von allen Aktivitäten berichtet.

Österreich:

Livestreams der Formel-1-Rennen sind im Internet über den ORF und die kostenlose TVthek zu verfolgen. ServusTV bietet über SmartTV und eine App Zugang zu Live-Streams, allerdings nur für Österreich.

Im Überblick: Training, Qualifying und Rennen: auf RTL oder Sky?

Training : Sky, Sky Sport 1

: Sky, Sky 1 Qualifying: Sky, Sky Sport 1

Sky, Sky 1 Rennen: Sky, Sky Sport 1 + vier Rennen im Free-TV bei RTL

Alle Termine: Die Formel 1 live im TV und Stream

Rennen Grand Prix Strecke Datum Im TV Uhrzeiten 1 Bahrain / Sachir Bahrain International Circuit 20.03.22 Sky, Sky Sport F1 16 Uhr

2 Saudi-Arabien / Dschidda Jeddah Street Circuit 27.03.22 Sky, Sky Sport F1 19 Uhr

3 Australien / Melbourne Albert Park Circuit 10.04.22 Sky, Sky Sport F1 7 Uhr

4 Emilia-Romagna / Imola Autodromo Enzo e Dino Ferrari 24.04.22 RTL, Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

5 Miami / Miami Miami Street Circuit 08.05.22 Sky, Sky Sport F1 21.30 Uhr

6 Spanien / Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 22.05.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

7 Monaco / Monte Carlo Circuit de Monaco 29.05.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

8 Aserbaidschan / Baku Baku City Circuit 12.06.22 Sky, Sky Sport F1 13 Uhr

9 Kanada / Montreal Circuit Gilles-Villeneuve 19.06.22 Sky, Sky Sport F1 20 Uhr

10 Großbritannien / Silverstone Silverstone Circuit 03.07.22 RTL, Sky, Sky Sport F1 16 Uhr

11 Österreich / Spielberg Red Bull Ring 10.07.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

12 Frankreich / Le Castellet Circuit Paul Ricard 24.07.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

13 Ungarn / Budapest Hungaroring 31.07.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

14 Belgien / Spa-Franchorchamps Circuit de Spa-Franchorchamps 28.08.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

15 Niederlande / Zandvoort Circuit Park Zandvoort 04.09.22 RTL, Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

16 Italien / Monza Autodromo Nazionale Monza 11.09.22 Sky, Sky Sport F1 15 Uhr

17 Russland / Sotschi Sochi Autodrom 25.09.22 Sky, Sky Sport F1 abgesagt

17 Singapur / Singapur Marina Bay Street Circuit 02.10.22 Sky, Sky Sport F1 14 Uhr

18 Japan / Suzuka Suzuka International Racing Course 09.10.22 Sky, Sky Sport F1 7 Uhr

19 USA / Austin Circuit of The Americas 23.10.22 Sky, Sky Sport F1 21 Uhr

20 Mexiko / Mexiko-Stadt Autódromo Hermanos Rodriguez 30.10.22 Sky, Sky Sport F1 21 Uhr

21 Brasilien / Sao Paolo Autódromo José Carlos Pace 13.11.22 RTL, Sky, Sky Sport F1 19 Uhr

22 Vereinigte Arabische Emirate / Abu Dhabi Yas Marina Circuit 20.11.22 Sky, Sky Sport F1 14 Uhr



Einzelne Grand-Prix-Rennen: Die TV-Termine für Qualifying, Rennen

Alle detaillierten Infos zu den einzelnen 23 Rennen finden Sie in den verlinkten Artikeln: