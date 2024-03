Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan 2024 in Baku - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Aserbaidschan findet auch 2024 in Baku statt. Hier finden Sie Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeiten und Strecke des Formel 1-Rennens.

Der Austragungsort des Großen Preises von Aserbaidschan 2024 ist der Stadtkurs in der Hauptstadt Baku. 2016 wurde hier unter dem Namen Großer Preis von Europa ein Formel-1-Rennen ausgetragen, obwohl Aserbaidschan geografisch zu Vorderasien gezählt wird. Im Jahr 2017 erfolgte dann die Umbenennung des Rennens in Großer Preis von Aserbaidschan. Der Namenswechsel sollte dazu beitragen, das Land touristisch besser zu vermarkten. In der letzten Saison gewann Sergio Pérez aus Mexiko das Rennen in Aserbaidschan.

Doch wann genau findet das Formel 1-Rennen in Aserbaidschan in dieser Saison statt? Welche Uhrzeiten setzt der Zeitplan fest? Und wie zeichnet sich die Strecke in Baku aus? Hier gibt es Antworten zu diesen Fragen.

Großer Preis von Aserbaidschan 2024: Termin des Rennens

Der Rennkalender der Formel 1 setzt das Hauptrennen des Großen Preises von Aserbaidschan für Sonntag, den 15. September 2024 an. Das Rennen soll nach Plan pünktlich um 13.00 Uhr (Ortszeit) anfangen. In Deutschland übernimmt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragung der Formel 1. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Aserbaidschan beträgt im Sommer zwei Stunden. Einige Wettkämpfe der aktuellen Saison werden auch im Free-TV übertragen - RTL zeigt sieben Rennen im linearen Fernsehen.

Zeitplan des Aserbaidschan-GP 2024: Termine und Uhrzeiten

Vor dem Hauptrennen am 15. September 2024 haben die Teilnehmer zu drei verschiedenen Terminen die Möglichkeit an Trainingsrunden teilzunehmen. Einen Tag vor dem Hauptrennen findet dann wie immer das Qualifying statt.

Hier finden Sie den Zeitplan der Aserbaidschan-GP im Überblick:

Freitag, 13. September 2024: 1. Training, 13.30 Uhr - 14.30 Uhr

Freitag, 13. September 2024: 2. Training, 17 Uhr - 18 Uhr

Samstag, 14. September 2024: 3. Training, 12.30 Uhr - 13.30 Uhr

Samstag, 14. September 2024: Qualifying, 16 Uhr - 17 Uhr

Sonntag, 15. September 2024: Rennen, ab 15 Uhr

Die Strecke beim Großen Preis von Aserbaidschan 2024

Der Große Preis von Aserbaidschan wird auch 2024 auf dem Baku City Circuit stattfinden. Der Stadtkurs schlängelt sich durch die Innenstadt der aserbaidschanischen Hauptstadt und führt vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, darunter die historische Altstadt von Baku mit dem Jungfrauenturm und die Ufernpromenade, bis zum Platz vor dem Regierungssitz. Die Strecke wurde vom deutschen Streckendesigner Hermann Tilke entworfen und im Oktober 2014 vorgestellt. Sie erstreckt sich über eine Länge von 6 Kilometern und umfasst acht Rechts- und zwölf Linkskurven. Besondere Herausforderungen sind eine enge Kurve, die nur 7,6 Meter breit ist und die lange Vollgaspassage zwischen Kurve Nummer 16 und 1, die sich über 2 Kilometer erstreckt.

Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister von 2016, äußerte sich 2021 auf seinem YouTube-Kanal über seine Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Strecke. Er sagte, dass die Charakteristik der Boxeneinfahrt kombiniert mit enorm hohen Geschwindigkeiten von weit über 300 km/h ein Sicherheitsrisiko darstelle. Rosberg kritisierte, die bloße Existenz dieser Passage in ihrer aktuellen Form. Der damalige Formel-1-Rennleiter Michael Masi wies die Kritik ab und stellte klar, dass die Boxeneinfahrt und die gesamte Strecke von der Fédération Internationale de l’Automobile als Klasse-1-Strecke konzipiert wurde und somit alle Sicherheitsanforderungen der FIA erfüllt.

Hier finden Sie einige Eckdaten zur Strecke auf einen Blick: