Ausgebremst: Wie sich die Formel 1 dank eines Wasserschachts blamiert

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Wasserschacht mit verschobener Abdeckung stellt das Formel 1-Rennen in Las Vegas vor Probleme. Das wird teuer.

Sie gehören zu den Feinden des Autofahrers und den heimlichen Freunden der Reparatur-Werkstatt: Schlaglöcher. Wer seinen Weg auf unbefestigten oder lädierten Straßen nicht mit Bedacht wählt, tut seinem Auto und seiner Geldbörse schnell großen Schaden an. Ein Feldweg ist eben keine Formel-1-Strecke – sollte man meinen. Leider scheint der Kurs des Grand Prix von Las Vegas aber dann doch einige Schwachstellen zu haben. Das musste Carlos Sainz, Rennfahrer in Diensten der Scuderia Ferrari, im Training erfahren. Gerade mal acht Minuten war der Spanier mit seinem Auto auf der Strecke, als es einen üblen Schlag gab und der Ferrari unrund lief.

Eine schnelle Fehleranalyse lieferte mehrere Erkenntnisse. Eine davon: Offenbar war Sainz mit stattlichen 320 Kilometern pro Stunde über einen Wasserschacht gefahren, dessen Abdeckung verrutscht war. Zweite Info: Das wird teuer. Der Schaden am Auto werde „ein Vermögen kosten“, so der italienische Rennstall. Dritte und vielleicht wichtigste Folge des Vorfalls: Das ist auch ganz schön peinlich für die Formel 1. Denn das Rennen in Las Vegas sollte eigentlich eine riesige Imagekampagne für die Rennserie werden, die in den USA durchstarten will.

Formel-1-Rennen in Las Vegas soll eine Milliarde Euro Einnahmen bringen

Über ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für das Mega-Event, das mehr als eine Milliarde Euro an Einnahmen in die Kassen spülen soll. Zur Eröffnungsparty kamen Stars wie Kylie Minogue oder John Legend. Alles schien perfekt zu laufen, bis ein Wasserschacht alles ausbremste. Bis zum Rennen, das am Sonntag um 7 Uhr deutscher Zeit stattfindet, sollen nun alle Schachtabdeckungen auf der Rennstrecke untersucht werden – ein ambitioniertes Unterfangen. Der Zufall wollte es übrigens, dass der offene Wasserschacht direkt vor dem VIP-Zelt mit dem Namen "Fountain Club" (Brunnen-Club) gelegen war. Alle Details gibt es ungebremst im Sport.

