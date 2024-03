Formel 1: Großer Preis von Australien 2024 - Termine und Zeitplan für die Strecke in Melbourne

Die Formel 1 kehrt auch 2024 zum GP von Australien nach Melbourne zurück. Alle Infos rund um Termine, Strecke und Zeitplan des Rennens gibt es hier.

Der Große Preis von Australien ist traditionell eines der ersten Rennen, das in der laufenden Formel 1-Saison gefahren wird. Nicht selten findet im australischen Melbourne sogar der Saisonauftakt statt. Doch 2024 muss sich das Rennen hinten anstellen, die Formel 1 fährt zunächst in den Wüstenstaaten Bahrain und Saudi-Arabien, bevor es ins ähnlich heiße Australien geht. Im Terminplan der Formel 1 steht der Große Preis von Australien diesmal also erst an dritter Stelle.

Mit dem Rennen in Melbourne kehrt die Formel 1 dann auch wieder zu ihrem gewöhnlichen Rennplan zurück. Denn aus Rücksicht auf den muslimischen Fastenmonat Ramadan fallen die ersten beiden Rennen auf einen Samstag, anstelle des sonst üblichen Sonntags. Beim dem Grand Prix in Australien ist dann aber wieder alles beim alten und das Hauptrennen wird am Sonntag gefahren.

An welchem Termin findet der Große Preis von Australien statt? Auf welcher Strecke fahren die Formel 1-Piloten in Melbourne? Alle Infos rund um die Rückkehr der Formel 1 auf den kleinsten Kontinent der Erde gibt es hier.

Zeitplan beim Australien-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Melbourne

Mit dem Australien-GP 2024 kehrt nicht nur das eigentliche Rennen, sondern auch das Qualifying und das Training zu seinem alten Terminplan zurück. Los geht's in Melbourne mit dem ersten freien Training am Freitag, die lokale Uhrzeit für den Start des Trainings ist 12.30 Uhr. Da wir allerdings 10 Stunden vor der Zeit in Melbourne liegen, ist es da bei uns gerade einmal 2.30 Uhr in der Nacht. Aus diesem Grund dürfte es für Fans in Europa schwierig werden Live-Übertragung der Formel 1 in Australien nicht zu verpassen. Dafür kann man hierzulande auf die Wiederholung des Rennens zurückgreifen. Diese gibt es beim Pay-TV-Sender Sky, allerdings muss man für den Zugriff auf die Wiederholung über ein Abo beim dem Anbieter verfügen.

Das sind die Termine beim Australien-GP 2024 und die Uhrzeiten in mitteleuropäischer Zeit:

1. Training: Freitag, 22. März 2024 ab 2.30 Uhr

2. Training: Freitag, 22. März 2024 ab 6 Uhr

3. Training: Samstag, 23. März 2024 ab 2.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 23. März 2024 ab Uhr

Rennen: Sonntag, 24. März 2024 ab 5 Uhr

Der Große Preis von Australien 2024: Alle Infos zur Strecke in Melbourne

Der Große Preis von Australien hat eine sehr lange Formel 1-Geschichte. Von 1985 bis 1995 wurde das Rennen noch in Adelaide gefahren, seitdem findet der GP in Melbourne statt. Dort fahren die Formel 1-Piloten auf dem Albert Park Circuit in 58 Runden insgesamt mehr als 307 Kilometer. Bis zur Covid 19-Pandemie wurde das Rennen jährlich auf der Strecke ausgetragen, 2020 wurde es dann gerade einmal zwei Stunden vor Beginn des ersten Trainings abgesagt. Seit 2022 sind die Rennen allerdings wieder zurückgekehrt.

Auf dem Albert Park Circuit haben sich im Laufe der Jahre auch einige kuriose Dinge abgespielt. 2008 etwa erreichten von 22 gestarteten Fahrzeugen gerade einmal 6 Stück das Ziel - eine Teilschuld hatte eine neue Regelung zur Abschaffung der Traktionskontrolle.

Das sind die wichtigsten Fakten rund um die Strecke beim Australien-GP 2024: