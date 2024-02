Formel 1: Großer Preis von Bahrain 2024 in Sakhir - Zeitplan und Infos zur Strecke

Wie im vergangenen Jahr startet die Formel 1 mit dem Bahrain-GP 2024 in die neue Saison. Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Uhrzeiten gibt es hier.

Die Formel 1-Saison startet beim Bahrain-GP 2024 mit einer Besonderheit: Statt wie üblich am Sonntag wird das Rennen in Sakhir bereits am Samstag ausgetragen. Grund dafür ist eigentlich der zweite GP der Saison in Saudi-Arabien, der eine Woche nach dem Auftakt in Bahrain ausgetragen wird. Der Fastenmonat Ramadan beginnt am 10. März, weshalb die Verantwortlichen das Rennen in Dschidda einen Tag nach vorn auf den Samstag verlegt haben. Aus logistischen Gründen wurde auch der Bahrain-GP um einen Tag verschoben. Die Formel 1 beginnt 2024 also gleich mit zwei eher unüblichen Samstagsrennen. Über eine Neuerung dürften sich die meisten Formel 1-Fans jedoch freuen: Die Königsklasse des Motorsports kehrt ins Free-TV zurück. Davon abgesehen hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht viel geändert. Es kommen weniger Motor-Komponenten zum Einsatz und zwei 2023 eingeführte Regel-Anpassungen wurden rückgängig gemacht.

Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Großen Preis von Bahrain statt? Um wie viel Uhr beginnt das Samstagsrennen? Alle Infos zum Saisonauftakt der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim Bahrain-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Sakhir

Das Rennwochenende beginnt bereits am Donnerstag, doch davon abgesehen ändert sich am üblichen Ablauf nichts. Die ersten beiden Trainingseinheiten finden am Donnerstag statt, das dritte Training und das Qualifying am Freitag und das erste Rennen der Formel 1-Saison wird wie bereits erwähnt am Samstag ausgetragen. Laut Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 16 Uhr deutscher Zeit. Zwischen Deutschland und Bahrain besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden - vor Ort ist es 18 Uhr, wenn zum Rennstart die fünf roten Ampeln erlöschen. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Bahrain im Überblick:

1. Training: Donnerstag, 29. Februar 2024 ab 12.30 Uhr

2. Training: Donnerstag, 29. Februar 2024 ab 16.00 Uhr

3. Training: Freitag, 1. März 2024 ab 13.30 Uhr

Qualifying: Freitag, 1. März 2024 ab 17.00 Uhr

Rennen: Samstag, 2. März 2024 ab 16:00 Uhr

Für die Übertragung der Formel 1 ist 2024 wieder der Pay-TV-Sender Sky zuständig. Der Anbieter zeigt alle Rennen der Saison inklusive Training und Qualifying in voller Länge. Dank eines Deals mit RTL gibt es 2024 aber auch wieder mehr Formel 1 im Free-TV: Sieben Rennen gibt es kostenlos bei dem Kölner Privatsender zu sehen.

Formel 1-GP von Bahrain 2024: Alle Infos zur Strecke in Sakhir

Seit 2004 gehört der Große Preis von Bahrain zu den festen Stationen des F1-Rennkalenders. Die Lage in der Wüste macht das Rennen in Sakhir besonders: Tagsüber ist es sehr heiß und auch auf die Strecke gewehter Sand kann den Fahrern das Leben schwer machen. Auf der Ideallinie wird die Strecke über das Wochenende griffiger, daneben kann es durch den Sand jedoch auch rutschig werden.

Insgesamt ist der Kurs in Bahrain sehr eben und hat keine hohen Curbs (Randsteine). Fahrer können die Kurven dadurch aggressiv angehen, was auf der ohnehin bremsintensiven Rennstrecke dazu führt, dass im Vergleich zu anderen Rennen mehr Bremskühlung benötigt wird.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Sakhir auf einen Blick: