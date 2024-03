Formel 1: Belgien-Grand Prix 2024 - Termine, Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Belgien hat die längste Rennstrecke in der gesamten Weltmeisterschaft. Alle Infos zur Strecke und dem Zeitplan beim Belgien-GP gibt es hier.

Die Rennstrecke Spa-Francorchamps ist eine der längsten Rennstrecken der Formel 1. Im letzten Jahr gewann wie von vielen erwartet Max Verstappen das Rennen. Mit ihm zusammen auf dem Podium standen Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Auch in diesem Jahr ist der Grand Prix von Belgien ein wichtiges Rennen. Wann wird der Große Preis von Belgien 2024 ausgetragen? Den Zeitplan, alle Termine und Infos über die Strecke Spa-Francorchamps gibt es hier.

Formel 1: Großer Preis von Belgien 2024 - Termin

Laut Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 steht der Grand Prix von Belgien an 14. Stelle. Demnach findet das Rennen am Sonntag, dem 28. Juli 2024, statt. Der Auftakt der Saison 2024 fiel am 2. März 2024 in Bahrain. Das erste Rennen konnte Max Verstappen für sich entscheiden. Er gewann im letzten Jahr zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel und gilt bei vielen Zuschauern und Zuschauerinnen als einer der Favoriten. Spätestens nach dem letzten Rennen am 8. Dezember 2024 in Abu Dhabi steht dann auch der Weltmeister für das Jahr 2024 fest.

Formel 1: Zeitplan und Uhrzeiten beim Belgien GP 2024

Auch der Grand Prix in Belgien 2024 folgt dem üblichen Ablauf der Wettkämpfe in der Formel 1. Zwei Tage vor dem Rennen starten die Trainingsrunden. Hier können sich die Sportler an die Strecke gewöhnen und sich mit schwierigen Kurven und anderen Herausforderungen vertraut machen. Am Samstag, dem 27. Juli 2024 treten die Piloten zum Qualifying an. Hier werden die Startpositionen für das kommende Rennen ausgefahren. Das Hauptrennen findet dann am 28. Juli 2024 statt. Hier gibt es den zeitlichen Überblick für das Rennwochenende in Belgien.

Freitag, 26. Juli 2024: 1. Training, 13.30- 14.30 Uhr

Freitag, 26. Juli 2024: 2. Training, 17- 18 Uhr

Samstag, 27. Juli 2024: 3. Training, 12.30 Uhr- 13.30 Uhr

Samstag, 27. Juli 2024: Qualifying, 16- 17 Uhr

Sonntag, 28 Juli 2024: Rennen, 15 Uhr

Großer Preis von Belgien 2024: Die Strecke Spa-Francorchamps

Seit 1985 ist die Spa-Francorchamps regelmäßig Austragungsort des großen Preises von Belgien. Sie liegt in Ardennen nur 20 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze zwischen den Städten Stavelot, Spa und Malmedy. Mit einer Länge von 7 Kilometern ist die Strecke die längste der gesamten Weltmeisterschaft. Das bedeutet auch, dass beim Grand Prix von Belgien nur 44 Runden gefahren werden. Im Vergleich dazu werden bei der kürzesten Strecke in Monaco 78 Runden gefahren. In der Regel sollen bei einem Grand Prix insgesamt etwa 305 Kilometer gefahren werden, je nach Strecke variiert deshalb die Anzahl der Runden. Bei vielen Motorsportfans gilt die Strecke in Belgien auch als eine der schönsten Strecken der Weltmeisterschaft. Das dürfte vor allem an den Tannenwäldern liegen, welche die gesamte Strecke umgeben. Aufgrund der Lage hat die Spa-Francorchamps insgesamt eine Höhendifferenz von etwa 100 Metern und wird deshalb von einigen auch die "Ardennen-Achterbahn" genannt. Hier einige Eckdaten zur Strecke:

Länge: 7,004 Kilometer

7,004 Kilometer Renndistanz: 308.052 Kilometer

308.052 Kilometer Eröffnung: 1921

1921 Runden: 44

44 Kurven: 21

21 Rundenrekord: 1:41.770 Minuten ( Neel Jani , Posche, 2018)

(lob)